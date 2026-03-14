CARF advirtió que plan fiscal del gobierno es “poco creíble”: faltan COP 32,1 billones

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

El escenario fiscal que el Gobierno trazó para 2026 empieza a enfrentar reparos desde uno de los órganos técnicos. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que las proyecciones incluidas en el Plan Financiero de 2026 resultan “poco creíbles” si no se explican con claridad los mecanismos que permitirían reducir el gasto público en los próximos meses.

El pronunciamiento del organismo técnico, publicado tras el nuevo Plan Financiero del Ministerio de Hacienda, señala que el país enfrenta presiones fiscales significativas,...