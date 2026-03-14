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CARF advirtió que plan fiscal del gobierno es “poco creíble”: faltan COP 32,1 billones

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que el escenario trazado por el Gobierno para 2026 es “poco creíble” sin medidas claras de reducción del gasto. El déficit podría mantenerse por encima del 6 % del PIB y la deuda subir hasta 60,3 %.

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Redacción Economía
14 de marzo de 2026 - 02:00 p. m.
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Foto: Getty Images

El escenario fiscal que el Gobierno trazó para 2026 empieza a enfrentar reparos desde uno de los órganos técnicos. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que las proyecciones incluidas en el Plan Financiero de 2026 resultan “poco creíbles” si no se explican con claridad los mecanismos que permitirían reducir el gasto público en los próximos meses.

El pronunciamiento del organismo técnico, publicado tras el nuevo Plan Financiero del Ministerio de Hacienda, señala que el país enfrenta presiones fiscales significativas,...

Por Redacción Economía

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