Cero consumo de energías no renovables para detener la crisis climática: Petro

El presidente Gustavo Petro. / Presidencia Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro propuso este miércoles en el Foro Económico Mundial que los países lleven a cero el consumo de las energías no renovables como una forma de combatir el cambio climático y evitar la extinción de la humanidad.

”La única manera de detener la crisis climática es llevar a cero el consumo del carbón, del petróleo y del gas”, aseguró el jefe de Estado al intervenir en la sesión “Liderando la carga a través de la nueva normalidad de la Tierra”, en la que también intervino, entre otros, el exvicepresidente de Estados Unidos y activista medioambiental Al Gore.

El gobernante explicó en Davos que, según datos científicos, la acumulación de CO2 en la atmósfera indica que “cada vez estamos peor” y que lo que significan las “estadísticas es que vamos al punto de no retorno y eso significa la extinción de la vida”.

Lea también: El BID respalda la transición energética de Petro con US$74,5 millones

En su disertación, Petro aseguró también que “a veces hay optimismos falsos que degeneran en inercias, en inacción, en una falta de voluntad política porque no queremos acometer las tareas que tocan”, al referirse al cambio climático.

Males del capitalismo

En opinión de Petro el capitalismo es uno de los responsables de la crisis climática pero aseguró que si se cambia su visión de lograr ganancias las cosas podrían mejorar para el planeta.

”El capitalismo que podría superar la crisis climática tendría que hacer unos cambios fundamentales en la manera de vivir, de existir y de hacer la política y el poder hoy”, dijo Petro, quien subrayó que eso implica “decir explícitamente que la única manera para detener la crisis climática es llevar a cero el consumo del carbón y el petróleo, cero emisiones”.

Petro, que tiene entre sus propuestas frenar la exploración y producción de petróleo para enfrentar la crisis climática, explicó que el capital ligado al petróleo, al carbón y al gas y sus complementarios “tiene que desvalorizarse y ya”.

Lea también: Minenergía y Banco Europeo de Inversiones acuerdan promover las energías limpias

Por otro lado, el mandatario planteó la posibilidad de que políticas adoptadas en las conferencias climáticas de la ONU (COP) tengan carácter vinculante y estén por encima de tratados de libre comercio.

”Fíjense ustedes que el tratado de la Organización Mundial del Comercio, si usted lo evade por alguna razón, tiene una sanción, tiene un proceso, en cambio lo que dicen las COP son sugerencias que un gobernante puede tener o no tener en cuenta, son apenas consejos”, dijo Petro.

Enseguida, el jefe de Estado preguntó: ¿Por qué un Tratado de Libre comercio sí es vinculante y las decisiones para salvar a la humanidad, el planeta, no?.

Le puede interesar: El Banco Mundial presta US$1.000 millones a Colombia para transición energética

El presidente lamentó que “estos temas que abordaría un capitalismo descarbonizado hoy no están en la discusión y mientras no estén no hay capacidad humana para pasar a una economía descarbonizada”.

”El actual capitalismo es incapaz, puede perecer con la humanidad; puede que un capitalismo descarbonizado sea una simple ilusión y lamentablemente puede que comencemos los tiempos de la extinción si no somos capaces como humanidad de actuar políticamente en el camino en que en realidad disminuyan concretamente las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera”, concluyó.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.