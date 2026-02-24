Publicidad

China, India y Brasil entre los ganadores tras el fallo que anula los aranceles de Trump

La Corte Suprema de EE. UU. anuló los aranceles de emergencia de Trump, reduciendo las tasas promedio para países como China, India y Brasil. El nuevo gravamen global del 15 % redistribuye ventajas y desventajas en el comercio internacional.

Agencia Bloomberg
24 de febrero de 2026 - 12:30 a. m.
La gente vuela cometas con forma de dragón en el Bund frente a los edificios del distrito financiero de Lujiazui de Pudong en Shanghái, China.
Foto: Bloomberg - Raul Ariano

En un rápido cambio de suerte, los países que habían sido más golpeados por los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, emergieron como los mayores ganadores de la decisión de la Corte Suprema de anular sus gravámenes de emergencia.

China, India y Brasil figuran entre los países que ahora enfrentan tasas arancelarias más bajas para sus envíos a Estados Unidos, después de que el máximo tribunal dictaminara que el uso por parte de Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles era ilegal....

