China, India y Brasil entre los ganadores tras el fallo que anula los aranceles de Trump

La gente vuela cometas con forma de dragón en el Bund frente a los edificios del distrito financiero de Lujiazui de Pudong en Shanghái, China. Foto: Bloomberg - Raul Ariano

En un rápido cambio de suerte, los países que habían sido más golpeados por los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, emergieron como los mayores ganadores de la decisión de la Corte Suprema de anular sus gravámenes de emergencia.

China, India y Brasil figuran entre los países que ahora enfrentan tasas arancelarias más bajas para sus envíos a Estados Unidos, después de que el máximo tribunal dictaminara que el uso por parte de Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles era ilegal....