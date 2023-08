China: las maniobras del gigante asiático para mejorar su debilitada economía

presidente de China, Xi Jinping. Foto: EFE - BANDAR ALJALOUD / HANDOUT

China ha hecho recientemente una serie de promesas para reactivar la recuperación de la economía y mejorar el entorno empresarial a medida que siguen aumentando las preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento.

Una avalancha de declaraciones del gobierno y el Partido Comunista desde julio se han centrado en gran medida en impulsar el mercado de valores, alentar un mayor gasto en bienes de consumo y automóviles, y convencer a las empresas privadas para que amplíen la inversión.

Incluso con dos recortes de tasas de interés este año, Beijing no está desatando el tipo de estímulo monetario y fiscal implementado durante crisis pasadas. El gobierno del presidente Xi Jinping se muestra reacio a otorgar el tipo de donaciones en efectivo a los consumidores que impulsaron las recuperaciones pospandémicas en Estados Unidos y otros lugares. Y los gobiernos locales endeudados de China no tienen el espacio fiscal para un gran impulso al gasto.

Aquí hay una instantánea de las medidas recientes anunciadas:

Mercados financieros

China redujo a la mitad el impuesto de timbre sobre las transacciones bursátiles el 28 de agosto, el primer recorte del impuesto desde 2008, una medida destinada a impulsar el mercado de valores en medio de una ola de ventas cada vez más intensa .

El organismo de control de valores del país también se comprometió a ralentizar el ritmo de las ofertas públicas iniciales y restringir la frecuencia y el tamaño de la refinanciación para algunas empresas con bajo rendimiento.

A principios de agosto, los funcionarios pidieron a algunos fondos de inversión que evitaran convertirse en vendedores netos de acciones y alentaron a las empresas que cotizan en la junta de ciencia y tecnología de Shanghai a recomprar sus acciones, entre otras medidas.

Para frenar la caída de la moneda, el banco central ha intensificado su defensa del yuan en las últimas semanas estableciendo fijaciones diarias más fuertes y elevando los costos de financiamiento en el mercado extraterritorial.

Las medidas se produjeron después de que el Politburó del Partido Comunista, su máximo órgano de toma de decisiones, en una reunión clave de julio prometiera “vigorizar los mercados de capital” y mantener el tipo de cambio del yuan “básicamente estable en un nivel de equilibrio”.

Tasas de interés

En una medida sorpresa el 15 de agosto, el Banco Popular de China recortó su principal tasa de interés oficial en la mayor medida desde 2020, la segunda reducción este año. La medida se produjo poco antes de la publicación de los datos de julio que mostraron un débil crecimiento del gasto del consumidor, una caída de la inversión y un aumento del desempleo.

Algunos economistas se sintieron alentados por el recorte de agosto, diciendo que sentó las bases para un apoyo fiscal aún mayor. Pero, como sorpresa adicional, los bancos chinos mantuvieron posteriormente en suspenso una tasa de interés clave que guía las hipotecas . Eso puso de relieve el dilema que enfrenta Beijing mientras busca impulsar el endeudamiento mediante la reducción de las tasas mientras intenta preservar la estabilidad financiera.

Propiedad

El Politburó señaló una flexibilización de las políticas inmobiliarias en su reunión de julio. La lectura oficial omitió el eslogan característico del presidente Xi Jinping de que “las casas son para vivir, no para especular”, alimentando la especulación de que algunas de las duras restricciones impuestas en los últimos años para controlar el mercado inmobiliario serían revertidas.

El 25 de agosto, las autoridades propusieron que los gobiernos locales pudieran eliminar una norma que descalifica a las personas que alguna vez han tenido una hipoteca (incluso si la han pagado en su totalidad) de ser considerados compradores de vivienda por primera vez en las principales ciudades. El gobierno dejó en manos de los funcionarios locales la decisión de adoptar o no la política.

Los economistas dijeron que la efectividad de las medidas dependería de si los principales distritos de las ciudades más importantes adoptan la política.

En una reunión del Consejo de Estado presidida por el Primer Ministro Li Qiang el 31 de julio, el gabinete de China pidió a las ciudades que implementaran medidas que “conduzcan al desarrollo saludable” de sus mercados inmobiliarios de acuerdo con sus propias necesidades. Los funcionarios también instaron a intensificar los esfuerzos en la investigación y construcción de un nuevo modelo de desarrollo industrial.

El gobierno también planea impulsar la renovación de las llamadas aldeas urbanas . Buscará más capital privado en los proyectos para expandir la demanda interna e impulsar el desarrollo de las ciudades, dijo el Consejo de Estado el 21 de julio.

El 10 de julio, los reguladores financieros ampliaron el alivio de los préstamos a los promotores para garantizar la entrega de las viviendas en construcción. El Banco Popular de China también ha pedido a los bancos que reduzcan los tipos de las hipotecas existentes.

Bienes de consumo

Trece departamentos gubernamentales esbozaron un plan el 18 de julio para impulsar el gasto de los hogares en todo, desde electrodomésticos hasta muebles. Se alienta a las autoridades locales a ayudar a los residentes a renovar sus hogares, y la gente debería tener un mejor acceso al crédito para comprar productos para el hogar, según las medidas anunciadas.

El 28 de julio, tres agencias gubernamentales esbozaron un plan para aumentar la fabricación de pequeños bienes de consumo, o el llamado sector de industria ligera, que representa más de una cuarta parte de las exportaciones de China. Se tomarán medidas para aumentar las ventas de artículos para el hogar ecológicos e inteligentes en las zonas rurales y ampliar el uso de productos de baterías en automóviles eléctricos, etapas de energía y telecomunicaciones. También se ampliará un intercambio dedicado a ayudar a las pequeñas empresas a obtener acceso a fondos.

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la principal agencia de planificación económica de China, publicó un documento completo el 31 de julio en el que repite muchas de las promesas realizadas hasta el momento. El documento se centra en eliminar las restricciones gubernamentales al consumo, como los límites a la compra de automóviles, mejorar la infraestructura y realizar eventos promocionales como festivales gastronómicos.

Carros

La NDRC publicó un plan de 10 pasos el 21 de julio para aumentar las compras de automóviles, particularmente de vehículos de nueva energía, incluidos costos más bajos para la carga de vehículos eléctricos y la ampliación de las exenciones fiscales. En junio, el Ministerio de Comercio lanzó una campaña de seis meses para impulsar la compra de automóviles e impulsar la adopción de vehículos eléctricos en las zonas rurales.

Empresas privadas

La CNDR dijo en un aviso del 10 de agosto que reforzará un mecanismo para registrar y tomar medidas enérgicas contra las malas prácticas del gobierno al tratar con empresas privadas, como retrasos en los pagos y violaciones de contratos relacionados con adquisiciones gubernamentales, licitaciones de proyectos, acuerdos público-privados. cooperación de capital, etc. La medida tiene como objetivo mejorar el entorno de desarrollo para las empresas privadas, dijo en un comunicado .

El 1 de agosto, la CNDR se comprometió a impulsar el crédito a las empresas privadas y ampliar otras medidas de financiación a las pequeñas empresas. Eso incluye ampliar una herramienta de mejora del crédito de bonos respaldada por instituciones financieras a todas las empresas privadas calificadas y la promesa de aumentar el monto de los préstamos crediticios para el sector.

La NDRC publicó un plan el 24 de julio que alienta a las empresas privadas a invertir en industrias clave como transporte, conservación de agua, energía limpia, nueva infraestructura, manufactura avanzada e instalaciones agrícolas modernas. Los gobiernos locales han presentado más de 2.900 proyectos, por un valor total de 3,2 billones de yuanes (445.000 millones de dólares), en los que las empresas pueden invertir. La NDRC también intentará financiar los proyectos a través de préstamos bancarios y productos fiduciarios de inversión inmobiliaria.

Tecnología

El regulador de Internet de China se reunió con ejecutivos de docenas de empresas extranjeras en agosto, incluidas Walmart Inc. y PayPal Inc., para discutir formas de navegar las nuevas reglas de seguridad de datos de Beijing, un esfuerzo por tranquilizar a las multinacionales preocupadas por su capacidad para operar en el mundo No. .2 economía según las últimas regulaciones.

El Partido Comunista y el gobierno emitieron un inusual compromiso conjunto el 19 de julio para mejorar las condiciones de las empresas privadas después de concluir una campaña regulatoria de casi dos años contra el sector tecnológico. Beijing describió 31 medidas que incluían promesas de tratar a las empresas privadas de la misma manera que a las estatales, consultar más con los empresarios sobre la redacción de políticas y reducir las barreras de entrada al mercado para las empresas.

El 13 de julio, el principal regulador de Internet publicó 24 pautas para servicios estilo ChatGPT, relajando algunas restricciones que propuso varios meses antes. El 27 de julio, el banco central pidió a los prestamistas y a los mercados financieros que brindaran más apoyo a la innovación y las adquisiciones relacionadas con la tecnología, y que impulsaran la inversión en nuevas empresas.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.