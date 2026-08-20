Los detalles de la estrategia del Gobierno para enfrentar la crisis por el terremoto

Imagen del municipio Unión Panamericana, en el Chocó, uno de los departamentos más afectados por el terremoto. Foto: EFE - Jean Arriaga

Poco más de una semana de ocurrido el terremoto del 10 de agosto, que ha cobrado la vida de más de 300 personas, el Gobierno publicó el esperado decreto de emergencia económica, con el cual busca delinear su estrategia para enfrentar esta crisis.

La emergencia económica es un estado de excepción que le permite al gobierno de turno expedir decretos, con fuerza de ley, pero sin pasar por el Congreso. Esto con el fin de enfrentar una situación grave que afecta la estabilidad económica y social del país.

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