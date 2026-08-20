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Los detalles de la estrategia del Gobierno para enfrentar la crisis por el terremoto

Con la publicación del decreto de emergencia económica, la administración De la Espriella establece un plan de batalla para lidiar con la atención inmediata y la reconstrucción después del sismo del 10 de agosto. Estas son las principales movidas en el tablero.

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Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
20 de agosto de 2026 - 12:25 p. m.
Imagen del municipio Unión Panamericana, en el Chocó, uno de los departamentos más afectados por el terremoto.
Imagen del municipio Unión Panamericana, en el Chocó, uno de los departamentos más afectados por el terremoto.
Foto: EFE - Jean Arriaga

Poco más de una semana de ocurrido el terremoto del 10 de agosto, que ha cobrado la vida de más de 300 personas, el Gobierno publicó el esperado decreto de emergencia económica, con el cual busca delinear su estrategia para enfrentar esta crisis.

La emergencia económica es un estado de excepción que le permite al gobierno de turno expedir decretos, con fuerza de ley, pero sin pasar por el Congreso. Esto con el fin de enfrentar una situación grave que afecta la estabilidad económica y social del país.

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Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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