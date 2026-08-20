Colombia lleva una década con una caída de inversión: ¿podría recuperarse en 10 años?

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Colombia tiene declarada una nueva emergencia económica debido a la crisis que desató el terremoto del 10 de agosto en 15 departamentos, especialmente en Risaralda, Valle y Chocó. Hasta ahora ha dejado más de 300 muertos, alrededor de 5.000 heridos y más de 260.000 damnificados.

Esta coyuntura se da en medio de unas apretadas finanzas estatales, por la rigidez del gasto, y un Gobierno que tiene menos margen de maniobra para responder a las inversiones que se requieren para reconstruir las más de 30.664 viviendas destruidas, 136.946 averiadas, 302 edificios colapsados y 5.809 inmuebles con daños estructurales, además de los bienes públicos afectados (centros educativos, de salud, infraestructura vial y demás).

Aunque lo urgente es atender la emergencia, no se puede dejar de lado el panorama fiscal y económico, que es clave para el país porque, al final de cuentas, es lo que soporta el crecimiento y la posibilidad de recuperación a futuro.

En este terreno, la inversión es uno de los principales motores de la capacidad productiva y el crecimiento de largo plazo de una economía. En Colombia, su evolución ha estado marcada por diferentes realidades y, durante la última década, ha vivido una caída significativa.

Sin embargo, el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2026 supone que la tasa de inversión aumentará desde niveles cercanos al 17 % del PIB hasta el 23,4 % en 2035. Esto implica recuperar cerca de 6,4 puntos porcentuales en unos 10 años.

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana analizó la evolución histórica de la inversión para evaluar qué tan viable resulta esta proyección en el contexto actual, teniendo en cuenta que hay varios factores atados a la inversión, como el crecimiento, el recaudo tributario, la deuda pública y el cumplimiento de la regla fiscal, entre otros asuntos.

La evolución de la inversión en Colombia

El análisis del Observatorio parte de analizar los datos de Formación Bruta de Capital (FBK) como porcentaje del PIB desde 1990, ya que es el concepto más cercano al de tasa de inversión que reporta el MFMP y se presta para comparaciones internacionales.

Colombia registró en 2025 una tasa de inversión de 17 % del PIB, uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas y menor al 18,6 % del PIB promedio desde 1990. En la proyección hacia 2035 apunta a alcanzar el 23,4 % del PIB implica un aumento cercano de 6,4pp, “un cambio excepcional si se considera que la inversión cayó 6,8pp desde el 2015 cuando se ubicaba en 23,8 % del PIB”, dice el análisis.

El país ya ha registrado incrementos de la FBK iguales o superiores a 6,4 puntos porcentuales en algunas ventanas de 10 años, por lo que la meta que plantea el MFMP no pareciera imposible a primera vista.

Sin embargo, estos episodios se concentraron en los periodos comprendidos entre 1999-2009 y 2005-2015, en un contexto particularmente favorable, según el Observatorio:

Recuperación posterior a la crisis de finales de los 90.

Mejores condiciones de seguridad y un fuerte aumento de la inversión extranjera directa.

En estas ventanas, la inversión aumentó, en promedio, 8,4 puntos porcentuales del PIB, mientras el PIB real creció 55,1 %.

“El contexto de máximo crecimiento de FBK y PIB difiere sustancialmente del escenario actual, pues el problema del supuesto no es únicamente la magnitud del incremento requerido, sino el punto de partida desde el cual debería producirse”, establece el informe del Observatorio.

Entre 2015 y 2025 Colombia pasó de invertir 23,8 % del PIB a 17,0 %, una reducción de 6,7pp, la cual no solo obedece a que el PIB haya crecido más rápido que la inversión, sino a una contracción real del volumen de inversión. Mientras el PIB real de Colombia aumentó 27 % entre 2015 y 2025, la FBK real se redujo 9,1 % en el mismo tiempo.

¿Qué tanto ha crecido la inversión en otros países?

Al comparar a Colombia con la experiencia de otros países, se puede evaluar si incrementos de esta magnitud han ocurrido en la región y bajo qué condiciones.

Entre 2015 y 2025, varios países latinoamericanos aumentaron su inversión, pero únicamente El Salvador lo hizo de manera contundente. Su FBK real creció 122,4 %, muy por encima del aumento de 28,6 % de su PIB, lo que refleja una expansión efectiva de la inversión y no únicamente un cambio en su participación dentro del producto. Este fue, además, el mayor incremento registrado por el país en una ventana de 10 años durante el periodo analizado por la U. Javeriana.

El resto de los pares latinoamericanos que lograron avances en la inversión lo hicieron a ritmos mucho más modestos:

Paraguay (+6,9pp)

República Dominicana (+3,6pp)

Guatemala (+3,1pp)

Los anteriores también registraron una FBK real creciendo bastante más rápido que el PIB, mientras que Argentina (+0,0pp) apenas logró aumentar su inversión con crecimientos de FBK real y PIB prácticamente equiparables.

Entre los países latinoamericanos analizados, Colombia fue el único en el que la pérdida de participación de la inversión estuvo acompañada por una contracción real de la FBK.

De otro lado, Brasil, Ecuador y Perú redujeron su tasa de inversión porque el PIB creció más rápido que la FBK, pero en Colombia la inversión real cayó 9,1 %. El país no enfrenta, por tanto, únicamente un rezago relativo, sino que también debe revertir una reducción efectiva de sus niveles de inversión.

La diferencia en las dinámicas de crecimiento e inversión es crucial. Un escenario es cuando la inversión pierde participación dentro del PIB porque la economía crece más rápido y esta sigue creciendo a la par que el país amplía su capacidad para producir.

El otro escenario ocurre cuando la inversión también disminuye en términos reales, como sucedió en Colombia. En ese caso, se debilita el ritmo al que el país amplía y renueva su capacidad productiva.

“Por eso, volver a una tasa de inversión cercana al 23 % del PIB no significa únicamente recuperar la participación perdida, sino revertir una década en la que la inversión pública y privada se redujo y lograr que, durante varios años, esta crezca mucho más rápido que la economía”, asegura el Observatorio Fiscal.

Cinco de los nueve episodios de mayor expansión de la FBK en la región (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú) alcanzan su punto máximo entre las ventanas móviles de 2000-2010 y 2003-2013, coincidiendo con el auge de precios de materias primas.

Esto sugiere que los episodios de aceleración inversora, en general, no son el resultado de políticas internas, sino que dependieron en buena medida de condiciones externas favorables que Colombia no tiene garantizadas en el horizonte que plantea el MFMP.

¿Puede Colombia aumentar su inversión en la próxima década?

El análisis hecho por la U. Javeriana sugiere que el incremento de la tasa de inversión implícito en el MFMP 2026 constituye un escenario posible, pero excepcional.

Colombia enfrenta hoy, además de un menor dinamismo de la inversión privada, mayores niveles de incertidumbre internacional, restricciones fiscales que limitan la capacidad del Estado para impulsar la inversión pública y rezagos persistentes en la ejecución presupuestal de proyectos de infraestructura.

“La última década no estuvo caracterizada por una desaceleración relativa de la inversión, sino por una reducción efectiva de esta en términos reales”, dice el informe.

Además, alcanzar nuevamente niveles de inversión cercanos al 23 % del PIB requerirá no solo recuperar la participación perdida, sino revertir una tendencia prolongada de caída de la inversión y sostener, durante varios años, un ritmo de crecimiento de la inversión significativamente superior al del PIB.

El problema es que el crecimiento económico se ha concentrado en el consumo de los hogares y no en la acumulación de capital productivo. De sostenerse este patrón, cabe la pregunta de qué implicaciones tendrá esto sobre la productividad, la generación de empleo de calidad y la competitividad del país.

Para el Observatorio Fiscal el gobierno de Abelardo de la Espriella deberá enfrentar el reto estructural de crear las condiciones para que Colombia transite hacia un patrón de crecimiento respaldado por mayores niveles de inversión productiva.

Esto exige orientar la política económica hacia inversiones públicas y privadas más eficientes y estratégicas, capaces de elevar la productividad, promover un crecimiento sostenible y traducirse en mayor bienestar para la población. Además del reto de reconstruir un país que quedó gravemente afectado por el desastre que generó el terremoto.

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