Colombia y Estados Unidos avanzan en un Acuerdo sobre Comercio Recíproco: ¿qué se sabe?

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Colombia y Estados Unidos avanzan en la creación de un Acuerdo sobre Comercio Recíproco, tras la reunión entre el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

De este modo, ambos países buscan fortalecer su relación económica y comercial. Gómez Amín dijo que el país va a trabajar con Estados Unidos en la negociación de un acuerdo que genere beneficios concretos para ambas naciones.

“Estamos listos para fortalecer nuestra relación comercial y avanzar de manera expedita hacia un Acuerdo sobre Comercio Recíproco, que genere mayores oportunidades y beneficios concretos para ambos países”, añadió el ministro.

Para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, fortalecer el comercio con Estados Unidos y con sus principales aliados será fundamental para la reactivación económica y la reconstrucción de Colombia.

Esto luego del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto con epicentro en Chocó y que ha dejado más de 300 muertos en todo el territorio nacional.

El ministerio de Comercio sostiene que la agenda busca profundizar una relación basada en la confianza y la reciprocidad, generar nuevas oportunidades para empresarios y trabajadores y “contribuir a una mayor prosperidad compartida”.

Sobre el encuentro binacional

La reunión se realizó en Washington el 19 de agosto y representa un paso concreto en la agenda y reafirma la voluntad de ambos gobiernos de avanzar en soluciones que fortalezcan el comercio bilateral y contribuyan a la recuperación y reconstrucción de Colombia.

Durante el espacio, Greer transmitió su sentimiento de solidaridad y el respaldo de toda la Administración Trump al presidente Abelardo de la Espriella y al pueblo colombiano, ante la tragedia que vive el país.

Además, el Representante Comercial de Estados Unidos destacó los avances alcanzados en varios asuntos comerciales de larga data y manifestó su confianza en que ambos equipos podrán alcanzar importantes resultados trabajando conjuntamente.

El ministro Gómez Amín agradeció las expresiones de solidaridad y expresó que “las situaciones extraordinarias requieren soluciones extraordinarias, y creemos que este es un momento para avanzar con agilidad y determinación”.

En relación con los anuncios publicados tras la reunión, la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, celebró la “solidaridad y respaldo del Representante Comercial de Estados Unidos tras el terremoto y su disposición de avanzar en la agenda comercial”.

También dijo que valoran los esfuerzos del Gobierno para reducir aranceles y abrir oportunidades en medio de la tragedia que vive el país y brindar alivio al sector exportador. “Colombia es un aliado confiable que aporta a la seguridad hemisférica y fortalece cadenas de suministro resilientes para Estados Unidos”, finalizó la presidenta.

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