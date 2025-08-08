Los coletazos de los paros: el plan del Minagricultura para comercializar comida

A la cartera se le sumarían 10 facultades relacionadas con la comercialización de alimentos. Foto: Óscar Pérez

Producir está generando pérdidas: en eso están de acuerdo los paperos con los arroceros, que salieron recientemente del segundo paro del año. Ambos sectores le han pedido soluciones al Ministerio de Agricultura, pues la situación no solo ha afectado su rentabilidad, sino que ha sido una caminata al borde del precipicio de la quiebra para algunos.

Una de las respuestas de la entidad fue fijar un precio mínimo para el arroz paddy verde (grano sin procesar) con valores diferenciales por región. La medida quedó en firme con la Resolución 241 de...