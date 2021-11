Cómo la crisis de los contenedores pondrá cara la Navidad

En este punto de la pandemia, es posible que se haya estrellado de narices con la crisis de los contenedores sin saberlo: ese paquete desde China que no llega, la no disponibilidad de ciertos elementos importados, el computador que subió de precio sin mayores explicaciones (a menos que sea día sin IVA y entonces el cuento es juego sucio con el consumidor, nada nuevo). Todo está relacionado, en mayor o menor medida, con este problema que, en justicia, no es nada nuevo.

Al menos desde el primer trimestre de este año esta crisis silenciosa comenzó a alimentar un sistema de tormenta perfecta en la economía global, con consecuencias locales que ahora son un poco más noticia que antes porque, sorpresa, la Navidad va a estar cara según dicen importadores, exportadores, productores nacionales, regionales y vendedores globales.