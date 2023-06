Cómo la reforma pensional podría afectar a los más vulnerables

Imagen de referencia. "La obtención de una pensión requiere el cumplimiento de un requisito de semanas. Con la reforma, se requerirán al menos 1.000 semanas de cotización (20 años) para acceder al menos a una prestación anticipada." Foto: Getty Images

El pasado 22 de marzo, el Gobierno Nacional radicó el proyecto de la muy anticipada reforma pensional. La propuesta pone fin a la competencia entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual.

El actual régimen de prima media se convierte en el componente de prima media del pilar contributivo mientras que el régimen de ahorro individual se convierte en el componente de ahorro individual del pilar contributivo. Adicionalmente, se crea un pilar solidario para los adultos mayores en situación de pobreza y un pilar semicontributivo para aquellos que no alcancen el requisito de semanas cotizadas.

Reforma pensional, ¿cómo puede mejorar?

Desde el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana hemos analizado qué plantea la reforma pensional, cómo se compara con el sistema actual, cómo afecta esta reforma al ciudadano y cuáles son sus oportunidades de mejora. Adicionalmente, tuvimos la oportunidad de publicar y socializar una serie de ajustes al articulado, buscando mejorar la propuesta y contribuir al debate público.

Sin embargo, en esta oportunidad, queremos hacer un importante llamado al Gobierno Nacional acerca de una muy alarmante situación que se presenta con el pilar semicontributivo en la propuesta radicada.

En la actualidad, únicamente una de cada cuatro personas logra obtener una pensión. Infortunadamente, las dinámicas laborales no parecen sugerir que en el largo plazo esta situación vaya a cambiar significativamente. Con optimismo, se pensionarán solo uno de cada tres colombianos.

Cualquier reforma planteada tiene que partir de la premisa de que la mayoría de trabajadores —precisamente los más pobres— no se va a pensionar. Es indispensable que la reforma pensional les sea al menos tan favorable o incluso mejor que el régimen pensional vigente.

La obtención de una pensión requiere el cumplimiento de un requisito de semanas. Con la reforma, se requerirán al menos 1.000 semanas de cotización (20 años) para acceder al menos a una prestación anticipada. ¿Qué ocurrirá con quienes coticen entre 300 y 1.000 semanas? Pasarán a ser beneficiarios del denominado pilar semicontributivo. La atención pública y el eje del debate pensional se debe centrar en este pilar, dado que es aquí en donde van a aterrizar la mayoría de colombianos.

En la propuesta del Gobierno se plantea reconocerles a los beneficiarios del pilar semicontributivo, que no sean beneficiarios del pilar solidario, un subsidio equivalente al 20 % del valor de las cotizaciones (ajustadas por inflación) por debajo de los tres salarios mínimos.

La mayoría de personas devenga menos de tres salarios mínimos, por lo cual hay que presumir que no recibirán pensión por parte del componente de ahorro individual. Este subsidio es equivalente al reconocimiento de un retorno anual del 3 % real si se cotiza durante los últimos 20 años de vida laboral. Pero si las cotizaciones se hicieron a más temprana edad, el retorno equivalente es mucho menor.

La propuesta del Gobierno tiene un efecto negativo en los jóvenes que cotizan, pero que no lograrán pensionarse. No es de sorprender que con estas reglas, quienes no tengan expectativas para pensionarse sí tengan todos los incentivos para evadir las cotizaciones.

En la actualidad, los afiliados que no cumplen el requisito de semanas enfrentan dos escenarios, dependiendo del régimen al que estén afiliados. En el régimen de ahorro, sus contribuciones son canibalizadas por las comisiones de las AFP y los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sobre los cuales no reciben un beneficio.

Pero al menos el régimen de ahorro reconoce los rendimientos financieros al devolver los saldos cuando no se cumple el requisito de semanas. La situación es peor en el régimen de reparto administrado por Colpensiones, dado que la indemnización sustitutiva (lo que se recibe en caso de no cumplir el requisito de semanas) apenas reconoce la inflación, pero ningún rendimiento financiero.

Dado que la mayoría de la gente no tiene expectativa de pensionarse, tiene sentido que el 70 % de los trabajadores estén en el régimen de ahorro. Para ellos, su escenario sin reforma es una devolución de saldos con rendimientos históricos de al menos 4 % anual. En contraste, con la reforma, obtendrían una renta vitalicia que les reconocería un rendimiento inferior al 3 % anual. El Gobierno del cambio tiene que virar su propuesta relacionada con el pilar semicontributivo si no quiere perjudicar a la mayoría de colombianos.

No es tarde para corregir. En el Observatorio Fiscal de la Javeriana proponemos reconocer un rendimiento real anual del 4 % sobre las cotizaciones por debajo de tres salarios mínimos para aquellos casos en los que no se cumpla con el requisito de semanas. Este rendimiento, a pesar de estar por debajo del rendimiento histórico de los fondos de pensiones privados, es un rendimiento libre de riesgo, blindando a los beneficiarios del pilar semicontributivo de las fluctuaciones de los mercados financieros.

Con el fin de no generar demasiadas presiones fiscales, la anterior solución requiere recortar aún más los subsidios de quienes sí logran pensionarse.

En el Observatorio proponemos una fórmula para la pensión del componente de prima media, la cual llega a ser de hasta 1,5 salarios mínimos para quienes se pensionen con un ingreso base de liquidación de uno a tres salarios mínimos.

Para los ingresos bases de liquidación mayores a tres salarios mínimos, los cuales reciben una pensión por parte del componente complementario de ahorro individual, la pensión del componente de prima media comienza a bajar, hasta regresar a un salario mínimo a partir de los seis salarios mínimos de ingreso base de liquidación.

Otro factor importante que no ha sido abordado ni especificado en la propuesta del Gobierno es cómo se manejan los saldos acumulados por una persona que haya realizado aportes al RAIS en caso de no completar las semanas de cotización requeridas. Aunque esto está claramente establecido para el caso de que se cumpla el requisito de semanas, no se especifica qué pasará si no se cumple.

Como solución a este problema, la totalidad de los saldos del RAIS se debería sumar a los componentes que determinan la renta vitalicia que será asignada al beneficiario del pilar semicontributivo. Con esta medida, se protegerían los retornos financieros hasta hoy obtenidos, los cuales están por encima del 4 % real anual.

Es inevitable que la reforma pensional no satisfaga las expectativas de todos, dada la imperiosa necesidad de recortar los subsidios a las pensiones más altas. Pero no se puede tolerar que para no perjudicar en demasía a quienes sí obtienen una pensión se perjudique a quienes no lo lograrán.

* Director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

