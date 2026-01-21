Logo El Espectador
Dólar en COP 3.700: guía para entender qué mueve a la divisa y qué esperar en 2026

Más allá de si está “barato” o “caro”, le contamos cómo leer el momento del dólar en Colombia, las tensiones que definen su precio y los dilemas que marcarán este año.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
21 de enero de 2026 - 11:00 a. m.
En los últimos 12 meses la tasa de cambio ha caído cerca de COP 750 por dólar, lo que equivale a una apreciación cercana al 17 % del peso. Imagen de referencia.
En los últimos 12 meses la tasa de cambio ha caído cerca de COP 750 por dólar, lo que equivale a una apreciación cercana al 17 % del peso. Imagen de referencia.

Si usted paga una suscripción a una plataforma de streaming en dólares, realizó una compra internacional recientemente o está tomando un curso virtual facturado en moneda extranjera, probablemente ya lo notó: el dólar le está dando un respiro a su bolsillo.

Al 20 de enero de 2026, el dólar se ubica alrededor de los COP 3.700. Solo la semana pasada, llegó a tocar los COP 3.663, un nivel que no se veía desde hace cuatro años y medio y que sirve para dimensionar el punto en el que está hoy la divisa en el mercado cambiario.

Pero, ¿qué tan...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
