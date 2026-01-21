Dólar en COP 3.700: guía para entender qué mueve a la divisa y qué esperar en 2026

En los últimos 12 meses la tasa de cambio ha caído cerca de COP 750 por dólar, lo que equivale a una apreciación cercana al 17 % del peso. Imagen de referencia.

Si usted paga una suscripción a una plataforma de streaming en dólares, realizó una compra internacional recientemente o está tomando un curso virtual facturado en moneda extranjera, probablemente ya lo notó: el dólar le está dando un respiro a su bolsillo.

Al 20 de enero de 2026, el dólar se ubica alrededor de los COP 3.700. Solo la semana pasada, llegó a tocar los COP 3.663, un nivel que no se veía desde hace cuatro años y medio y que sirve para dimensionar el punto en el que está hoy la divisa en el mercado cambiario.

Pero, ¿qué tan...