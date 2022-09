¿Cómo mitigar los disparados precios de la electricidad y la gasolina?

Las medidas anunciadas para tratar de bajar las tarifas de electricidad no serán de efecto inmediato, ni de resultados significativos. Bajarán a partir de la facturación de noviembre por temas procedimentales, pero no hay soluciones de fondo ni permanentes. Como si no fuera suficiente, también hay un billonario “chicharrón” con el precio de la gasolina que el Gobierno debe resolver con urgencia.