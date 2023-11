Con caída de la deducción de regalías mineras, la reforma tributaria queda coja

La Asociación Colombiana de Minería celebró la decisión de la Corte Constitucional sobre las regalías. Foto: DAVID CAMPUZANO

La inexequibilidad de la deducción de las regalías mineras del impuesto sobre la renta en la minería extractiva y de hidrocarburos era una decisión casi que cantada desde el momento en que el gobierno del presidente Petro la incluyó en la reforma tributaria. La propuesta fiscal queda coja.

La Corte Constitucional no avaló el parágrafo primero del artículo 19 de la Ley 2277 de 2023 aprobada al presidente Petro por el Congreso de la República. Con la propuesta el gobierno esperaba recaudar algo más de $4 billones.

Una vez conocida la decisión de La Corte, el presidente Petro anunció por la red social X que le corresponde al ministro de Hacienda “recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público”. El mandatario de los colombianos indicó que la decisión “no puedo compartir”.

En la misma red social explicó: “qué significa deducir del impuesto de renta de una empresa petrolera o carbonera las regalías?

1. Que se considera que la regalía es un gasto de la empresa petrolera y no un derecho de la nación por ser esta la dueña del subsuelo.

2. Se le regalan impuestos a las empresas petroleras y carboneras. Esos impuestos deberían atender el gasto social de Colombia, ya no es posible”.

En la misma red le respondió el expresidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Francisco Lloreda: “Falso. La regalías son del Estado. No son un ingreso llamado a enriquecer a las empresas. Nadie tiene por qué pagar impuestos sobre lo que no es de uno. Reconozca el error o por lo menos respete con hidalguía el fallo de la Corte Constitucional

“Este fallo constituye una decisión trascendental para la continuidad del sector minero colombiano, pues con esta determinación se elimina una restricción inequitativa que desborda la capacidad contributiva de una industria que antes de la reforma ya contaba con la mayor Tasa Efectiva de Tributación del país”, señala la Asociación Colombiana de Minería (ACM) en un comunicado de prensa.

Por su parte, la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas destacó que “esta decisión viabilizará mayores inversiones en el sector. Es coherente con la naturaleza jurídicas de las regalías y salvaguarda la Constitución”.

Die la dirigente gremial que “las regalías no constituyen un ingreso del contribuyente ni aumenta su patrimonio, desde que se extrae el recurso la contraprestación económica pertenece al Estado por mandato constitucional. Son unos ingresos recibidos para terceros y por ende, un costo deducible de renta”.

Según la ACM, con este fallo “el Alto Tribunal protege los principios constitucionales fundamentales, como la primacía del interés general, la igualdad, la justicia y la equidad”.

Recuerda el gremio que, de acuerdo con los argumentos jurídicos, “el artículo demandado no estaba acorde con las prácticas internacionales sobre estas materias. Con esta decisión, Colombia ya no será el único país del mundo en el que no se pueden deducir las regalías”.

El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño sostuvo que “con esta decisión gana Colombia, las regiones y sus comunidades. Este resultado implica un impulso a la competitividad al garantizar la seguridad jurídica de una industria que beneficia y genera oportunidades de progreso y desarrollo para más de 50 millones de colombianos”.

En un comunicado el gremio argumenta que el sector minero ha demostrado un compromiso excepcional con el desarrollo sostenible y el bienestar social del país. Esta industria genera más de 160 mil empleos directos y 750 mil empleos indirectos. Solo en 2022, realizó una inversión ambiental significativa, alcanzando $697 mil millones, recuerda el gremio de los mineros.

Reiteran los mineros que la decisión “representa una noticia alentadora para la inversión extranjera, permitiéndonos estar en línea con las prácticas internacionales y competir con otros países en similares condiciones, garantizando estabilidad en una industria crucial para el desarrollo sostenible y bienestar del país y sus regiones”.

El exministro de Hacienda, en el gobierno pasado, José Manuel Restrepo consideró en su cuenta X que “era previsible que se tumbara semejante artículo tan técnicamente absurdo de la última reforma tributaria. Es obvio que las regalías no son ingresos del particular sino de la nació y no tiene sentido que se impida su deducibilidad”.

Según Restrepo, e problema que se le viene a la administración Petro es buscar con que llenar el hueco abierto con el fallo de la Corte, “ahora e lío es buscar 5 billones de más para garantizar la sostenibilidad del presupuesto de la nación de 2024. Un camino que recomiendo es anunciar pronto un congelamiento presupuestal tan pronto inicie 2024 que enfrente el problema sumados a otros ingresos que el @CARFColombia ha puesto en duda”.