Consumidores de EE. UU. empiezan a notar las subidas de precios de los aranceles

Las expectativas de una subida generalizada de los precios tras la oleada de nuevos aranceles de este año no se han cumplido en su mayor parte, sorprendiendo a los economistas y alimentando las afirmaciones de los defensores de los aranceles de que los gravámenes no están repercutiendo en la inflación.

La realidad es más complicada.

Los datos publicados esta semana por el Gobierno muestran que los precios de bienes importados con frecuencia, como muebles, equipamiento deportivo y electrodomésticos, subieron en junio al ritmo más rápido en años. Pero el descenso de los precios de los automóviles y de determinadas categorías de servicios contrarrestó en gran medida esas subidas, manteniendo la inflación general bajo control.

Otros factores han frenado mayores subidas de precios: Algunas empresas se apresuraron a importar productos antes de los aranceles, lo que ayudó a retrasar su impacto, y muchas empresas se han mostrado reacias a repercutir totalmente esos costes a los consumidores, absorbiéndolos en su lugar a expensas de los márgenes de beneficio. Los proveedores extranjeros también han atenuado el impacto recortando los precios para mantener el flujo de mercancías a Estados Unidos.

Con las existencias agotándose y las amenazas de aranceles más duros del presidente Donald Trump en ciernes, las empresas se enfrentan a una presión cada vez mayor para subir aún más los precios. Y los analistas siguen anticipando un aumento de la inflación impulsado por los aranceles en los próximos meses.

“A medida que avancemos, esperamos que el impulso inflacionista de los aranceles siga aumentando durante el verano. Las empresas todavía están trabajando a través de algunos de esos inventarios cargados por adelantado”, dijo Lydia Boussour, economista senior de EY-Parthenon. “Creo que van a volverse más reacias a sacrificar sus márgenes”.

Pero hasta qué punto las empresas pueden presionar a unos consumidores preocupados por la inflación sigue siendo una incógnita, al igual que la amplitud o persistencia de las subidas de precios relacionadas con los aranceles. Los últimos datos de ventas al por menor disiparon esas preocupaciones con un amplio avance del gasto.

Algunos han aludido a que seguirán subiendo los precios. El proveedor industrial Fastenal Co. dijo en una llamada de resultados esta semana que ha tratado de mitigar los costes más altos mediante la diversificación de sus cadenas de suministro y la creación de reservas, pero ya ha tenido que subir los precios tres veces en los últimos meses y es probable que tenga que hacerlo de nuevo.

“En el segundo semestre de 2025 será necesario adoptar medidas adicionales, que podrían duplicar el impacto de los precios, dependiendo de dónde se establezcan finalmente los aranceles diferidos y del ritmo y la ejecución de nuestras medidas”, declaró en la conferencia Sheryl Lisowski, Directora Financiera interina.

Nuevos aranceles

En la última semana, Trump ha renovado su postura agresiva en materia de comercio con planes de nuevos aranceles sobre productos de Canadá, México, Brasil y otros países que entrarán en vigor el próximo mes.

Los aranceles anunciados hasta el pasado fin de semana añadirían alrededor de 0,4 puntos porcentuales al nivel de precios del indicador de inflación preferido de la Reserva Federal si se aplicaran en su totalidad, según los economistas de JPMorgan Chase & Co. Lo más probable, dijeron, es que las empresas absorban parte de los costes, disminuyendo el impacto.

La naturaleza intermitente de los aranceles de Trump ha presentado a las empresas oportunidades adicionales para abastecerse de inventario. El Puerto de Los Ángeles, el centro de comercio más activo del país, vio el tráfico de contenedores repuntar a un récord para junio después de una caída en mayo, lo que refleja cómo los gravámenes significativos sobre China se redujeron poco después de que se anunciaran.

Con todo el latigazo arancelario, muchas empresas han optado por aplazar los aumentos de precios para no tener que hacerlo varias veces y arriesgarse a enemistarse con sus clientes en el proceso, dijo Stephen Stanley, economista jefe de Santander US Capital Markets, en una nota esta semana. Minoristas como Albertsons Cos. y Kroger Co. dijeron que los consumidores han sido sensibles a los cambios de precios, y Dollar General Corp. prevé algunos aumentos de precios “como último recurso”.

Ese ha sido un factor clave en la contención de la inflación hasta ahora, con los ejecutivos reacios a poner a prueba a los consumidores que han lidiado con un persistente aumento del coste de la vida en los últimos años y la desaceleración de las ganancias salariales.

El aumento de los precios de los bienes “probablemente pesará sobre la demanda de los consumidores en los próximos meses, y esperamos ver un retroceso en el gasto en bienes como resultado”, escribieron los economistas del Royal Bank of Canada, Michael Reid y Carrie Freestone, en una nota el martes.

Los proveedores extranjeros también han absorbido parte del impacto de los aranceles, ya que las empresas del exterior han recortado los precios para mantener el flujo de mercancías a EE.UU. Los precios cobrados por las fábricas cayeron desde China hasta la zona euro y se mantuvieron bajos en gran parte del mundo fuera de EE.UU. el mes pasado, según los datos globales de fabricación de JPMorgan.

Los precios de exportación en Japón se han contraído durante tres meses consecutivos, y los fabricantes de automóviles del país recortaron los precios a EE.UU. en junio por un récord en los datos que se remontan a 2016. En China, que se ha enfrentado a años de deflación, los precios globales de exportación de varios artículos cayeron en mayo respecto al año anterior, incluidos los productos minerales y textiles, según mostraron los datos esta semana.

“La propia deflación de China y la competitividad de los precios han sido una parte importante de la historia de los precios al consumidor de Estados Unidos”, dijeron los economistas de Bloomberg, Anna Wong y Chris G. Collins, en una nota el martes.

No está claro durante cuánto tiempo esos elementos seguirán conteniendo la inflación estadounidense.

“Numerosos ejecutivos han señalado que por fin ha llegado el día de la verdad, y muchos están planeando ajustes de precios este verano”, escribió Stanley, de Santander. “Sigo previendo que este verano se producirá una aceleración de la inflación relacionada con los aranceles, probablemente a partir de julio”.

