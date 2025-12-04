Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Cosméticos, chocolates y más: productos no tradicionales que buscan consolidarse en China

El país asiático ofrece un mercado gigantesco para el agro y los productos de valor agregado, pero los cuellos de botella sanitarios, logísticos y regulatorios siguen frenando el crecimiento de las exportaciones colombianas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
04 de diciembre de 2025 - 11:14 p. m.
Según Analdex, mientras que alrededor de 18.000 empresas colombianas importan desde China, apenas unas 300 consiguen exportar hacia ese destino. Imagen de referencia.
Según Analdex, mientras que alrededor de 18.000 empresas colombianas importan desde China, apenas unas 300 consiguen exportar hacia ese destino. Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Dieter Spannknebel

China es un mercado gigantesco que compra de todo, y dentro de esa dimensión todavía desconocida para muchos exportadores colombianos empiezan a asomarse productos que no suelen figurar en la lista tradicional: chocolate amargo, frutas liofilizadas, cosméticos elaborados con ingredientes naturales y alimentos procesados que aprovechan la biodiversidad del país.

Son partidas incipientes todavía, pero despiertan interés en una inmensa masa de consumidores urbanos: la clase media china, un segmento que, según empresarios y expertos en el mercado...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

China

Comercio

Exportaciones

Comercio exterior

 

UJUD(9371)Hace 39 minutos
Buen informe.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.