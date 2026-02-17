Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El impulso está en el consumo: así le fue en 2025 a la economía colombiana

El gasto de los hogares y del Gobierno volvió a ser el principal motor del aumento del PIB. Analistas advierten que sin un fortalecimiento de la inversión el crecimiento no será sostenible. Construcción y extracción de minas y canteras siguen en números rojos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
17 de febrero de 2026 - 01:00 a. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: El Espectador

El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia creció 2,6 % en 2025. Los datos que presentó este lunes el DANE muestran una economía que se recupera, después de dos años de crecimientos muy por debajo de su potencial: en 2023, el PIB creció solo 0,8 % y en 2024, 1,5 %. Sin embargo, hay temas estructurales que preocupan, como los malos resultados en construcción y minas y canteras, y el panorama de la inversión.

El desempeño de la economía estuvo en línea con las estimaciones del Banco Mundial y de la Cepal, pero se ubicó por debajo de varias...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Economía colombiana

Pib

Pib Colombia

Consumo

Inversión

Dane

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.