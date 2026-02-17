El impulso está en el consumo: así le fue en 2025 a la economía colombiana

Imagen de referencia. Foto: El Espectador

El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia creció 2,6 % en 2025. Los datos que presentó este lunes el DANE muestran una economía que se recupera, después de dos años de crecimientos muy por debajo de su potencial: en 2023, el PIB creció solo 0,8 % y en 2024, 1,5 %. Sin embargo, hay temas estructurales que preocupan, como los malos resultados en construcción y minas y canteras, y el panorama de la inversión.

El desempeño de la economía estuvo en línea con las estimaciones del Banco Mundial y de la Cepal, pero se ubicó por debajo de varias...