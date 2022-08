¿Cuáles son los países de América Latina con mayor inflación en 2022?

Argentina es uno de los países de la región con mayor inflación. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

En julio, la inflación en Colombia volvió a los dos dígitos (10,21 %), una cifra que no se veía desde hace 22 años, desde abril de 2000, según reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Los alimentos son los mayores responsables del encarecimiento del costo de vida de los colombianos. Los precios en abril llegaron a su punto más alto con el 26,17 %, en mayo cayeron, en junio aumentaron de nuevo y en julio se duplicaron.

Sin embargo, este no es un fenómeno exclusivo de Colombia. El comercio mundial lleva dos años noqueado. Primero, el cierre de fábricas y fronteras; después, una inasumible demanda en un contexto de gran incertidumbre al que se sumó la invasión rusa de Ucrania. Todo lo anterior se está traduciendo en una galopante inflación que toma a América Latina desprevenida y sin recursos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticina un crecimiento del 3 % este año, 0,5 puntos porcentuales más que lo previsto en abril, a pesar de que durante el segundo semestre soplarán vientos desfavorables. Los desafíos abundan: menor crecimiento global, una inflación galopante y crecientes tensiones sociales en medio de inseguridad alimentaria y energética.

Para 2023 el FMI es más pesimista: 2 % de expansión, 0,5 puntos porcentuales menos que lo anticipado en sus últimas previsiones de abril.

Aunque la recuperación ha sido desigual, todas las economías comparten una inflación alta. Países como los de Sudamérica, se han beneficiado del aumento de los precios de las materias primas, impulsados por la guerra en Ucrania, que ha favorecido a los exportadores. Por el contrario, los países importadores, como los de Centroamérica y el Caribe, más dependientes del turismo, se han resentido. Argentina crecerá 4 % en 2022, Brasil 1,7 %, Chile 1,8 %, Colombia 6,3 %, México 2,4 % y Perú 2,8 %.

Los precios de algunas materias primas han caído, la inflación no cede, las interrupciones de la cadena de suministro persisten y los bancos centrales suben las tasas de interés, lo cual enfría el consumo y la inversión. Todo ello en un contexto de demanda mundial deprimida. El FMI estima que los precios en la región seguirán altos durante algún tiempo, con una inflación de 12,1 % este año y de 8,7 % en 2023, una de las más elevadas de los últimos 25 años.

Los países con la inflación más alta son Venezuela y Argentina. Conozca cómo han aumentado los precios en algunos países de América Latina.

Inflación en Chile supera el 13 %

La inflación en ese país se aceleró por decimoséptimo mes consecutivo en julio, debido a un aumento en los precios de los alimentos y el transporte, y a que el peso se debilitó a un mínimo histórico. La situación aumenta la presión sobre el banco central para extender sus agresivas alzas de tasas de interés.

Los precios subieron un 13,1 % con respecto al año anterior y la inflación mensual se situó en 1,4 %, según informó el lunes el Instituto Nacional de Estadísticas.

La inflación anual de Chile subió a su nivel más alto en casi tres décadas como consecuencia de varios choques consecutivos. El estímulo interno del año pasado y los retiros anticipados de fondos de pensiones provocaron un auge en el gasto de los consumidores, mientras que los precios mundiales más altos de los productos básicos y el desplome del peso empeoraron las presiones de precios en 2022. En respuesta, el banco central ha elevado las tasas de interés en 925 puntos base en poco más de un año y es probable que las vuelva a subir el próximo mes.

El 14 de julio, el banco central anunció un programa de intervención de US$25.000 millones para apuntalar el peso. Desde entonces, la moneda se ha fortalecido a 900 pesos por dólar, desde aproximadamente 1.050 pesos por dólar, y la volatilidad ha disminuido.

La tasa de inflación anual de Chile es más alta que la de las principales economías regionales, incluidas México y Brasil. Todavía es inferior a la de Argentina, que tiene una tasa superior al 60 %.

Argentina: Gobierno prevé mayor inflación en julio y agosto

La tasa de inflación de julio y agosto de Argentina estará en los niveles más altos desde que el presidente Alberto Fernández asumió el cargo a fines de 2019, según un funcionario del Ministerio de Economía, ya que los precios aumentaron significativamente en medio de la agitación política.

Se puede esperar que los resultados mensuales de inflación superen el máximo anterior del 6,7 % que la Administración de Fernández alcanzó en marzo, dijo la persona que solicitó no ser identificada debido a que las proyecciones gubernamentales no han sido publicadas. Economistas de JPMorgan Chase & Co. esperan un alza mensual del 7,3 % en los datos de inflación de julio que se publicarán el 11 de agosto.

La inestabilidad se ha agudizado por la abrupta salida del ministro de Economía Martín Guzmán, a principios de julio. Fue reemplazado brevemente por la economista Silvina Batakis, quien esta semana fue reemplazada por Sergio Massa, un político de carrera.

Para combatir la disminución de las reservas de divisas, el Gobierno pretende frenar el crecimiento de las importaciones en la segunda mitad del año, según el funcionario. Un aumento de las importaciones observado en lo que va del año está drenando los dólares que tanto necesita la economía y que son esenciales para evitar una devaluación potencialmente abrupta del peso.

México registra los mayores niveles inflacionarios en dos décadas

La inflación de julio en México fue de 0,74 %, con lo que el registro interanual llegó a 8,15 %, impulsado por incrementos en los precios de alimentos y bebidas, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística (INEGI).

Esa cifra fue mayor al 0,59 % registrado el mismo mes de 2021, cuando el INEGI reportó un acumulado anual de 5,81%.

México registra los mayores niveles inflacionarios en dos décadas, muy por encima del objetivo del Banco de México (Banxico, central), que es de 3 % anual.

Ante ese panorama, el Banxico subió el 23 de junio su tasa de interés, en 75 puntos base, a 7,75% y anticipó que podría seguir incrementándola de ser necesario para combatir el aumento de precios.

Inflación en Brasil cae 0,68 % en julio

Los precios al consumidor en Brasil cedieron 0,68 % mensual en julio, la mayor caída desde el inicio de la serie histórica en 1980, con lo cual acumularon 10,07 % en 12 meses, según informó este martes el instituto de estadísticas oficial (IBGE).

La cifra, que supone la primera caída en la inflación desde mayo de 2020, contrasta con el proceso de alzas que atraviesa Brasil y que ha dado lugar a fuertes incrementos en la tasa de interés desde el año pasado.

En junio, los precios minoristas habían avanzado 0,67%, acumulando 11,89% en 12 meses.

La tasa de julio “fue influenciada principalmente por el sector de Transportes, que tuvo la caída más intensa (-4,51%), y contribuyó con el mayor impacto negativo (-1,00 punto porcentual) en el índice”, detalló el IBGE en un comunicado.

El retroceso en esa categoría se explica por la reducción del precio de los combustibles (-14,15%) en el periodo, amplió.

Preocupado por las subidas constantes de cara a las elecciones de octubre en las que el presidente Jair Bolsonaro buscará la reelección, el gobierno promovió una reducción en impuestos estatales que contribuyeron a esa baja.

Además, la estatal Petrobras aplicó varios recortes después de que Bolsonaro cambiara por tercera vez a finales de junio a su presidente, tras críticas a la política de precios de la compañía.

