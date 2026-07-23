¿Cuánto vale la IA? Tecnológicas de EE. UU. se desploman y pierden USD 800.000 millones

Fotografía de archivo del 18 de agosto de 2025 que muestra una sala de exposición de la compañía Tesla en Burbank (EE.UU.). Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

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Este jueves 23 d ejulio fue un día negro para las grandes tecnológicas de Estados Unidos. El grupo de los principales gigantes del sector registró su mayor caída en una sola jornada desde abril de 2025: cerca de USD 800.000 millones en valor bursátil se evaporaron en horas, impulsados por dos reportes trimestrales que pusieron en duda la rentabilidad de la carrera por la inteligencia artificial.

Tesla lideró las pérdidas con una caída del 14,52 %, su mayor derrumbe intradía desde junio de 2025. El fabricante de vehículos eléctricos publicó el miércoles ganancias netas muy por debajo de las expectativas para su segundo trimestre, pese a un salto en sus ventas. Su presidente ejecutivo, Elon Musk, lejos de frenar el gasto, dijo a los inversionistas que Tesla “debería gastar en inversión de capital tan rápido como podamos, tan rápido como podamos sin que sea un desperdicio”. Para 2026, anticipó un “año de gasto de capital masivo”, según Bloomberg.

Alphabet, la matriz de Google, no corrió mejor suerte. Sus acciones retrocedieron 6,89 % hasta los USD 318,34, pese a un trimestre de fuerte crecimiento en el que sus ingresos de computación en la nube prácticamente se duplicaron frente al año anterior. El problema fue otro: la compañía elevó su previsión de gasto de capital hasta los USD 205.000 millones para este año. Solo en el segundo trimestre desembolsó USD 45.000 millones, lo que llevó su flujo de caja a terreno negativo por primera vez desde su salida a bolsa.

“Eso sugiere que ahora la acción tiene mucho más riesgo que antes, cuando era una máquina de generar efectivo”, dijo Jason Lemire, director de inversiones de Bold Wealth Partners, según Bloomberg.

IA, un pozo sin fondo

¿Cuándo y cuánto va a retornar la inversión en inteligencia artificial? Es la pregunta que se hacen los mercados tras los resultados de este jueves.

Ken Mahoney, presidente ejecutivo de Mahoney Asset Management, dijo a Bloomberg que “el verdadero problema es el volumen del gasto que se está realizando. Nadie sabe cuál será el retorno de esa inversión. Es la tormenta perfecta”.

En declaraciones a la AFP, Bob Lang, del servicio de inversión Explosive Options, dio un diagnóstico sobre Alphabet , nuevamente, se hace palpable las dudas que se tienen sobre el retorno de las inversiones en IA: “No tiene otra opción que gastar más para mantenerse al nivel de sus competidores”.

José Torres, de Interactive Brokers, también dijo a la AFP que “la carrera por la monetización, por la potencia de cálculo, se intensifica, mientras que las perspectivas de rentabilidad siguen siendo, en el mejor de los casos, inciertas”.

Las pérdidas se extendieron al resto del sector. Microsoft cedió 3,1 %, Amazon bajó 5 % y Meta retrocedió 4,7 %. Las tres presentarán resultados la próxima semana. En el conjunto del mercado, el Nasdaq se desplomó 2,15 %, el S&P 500 retrocedió 1,21 % y el Dow Jones perdió 0,97 %.

La jornada no hubiera sido tan dura sin el contexto geopolítico. El barril de Brent cotiza por encima de los USD 100 por primera vez desde mayo, impulsado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y los ataques hutíes en el mar Rojo. La volatilidad del mercado aumentó también por esa vía, según AFP.

Las dos excepciones

Dentro del grupo de grandes tecnológicas, Apple y Nvidia mostraron los descensos más moderados. Apple ha mantenido una postura distante frente a la ola de inversiones en inteligencia artificial, una apuesta que los mercados han premiado: sus acciones acumulan una ganancia del 11 % en el mes y del 18 % en lo que va de 2026, según Bloomberg.

Nvidia, por su parte, ha quedado rezagada frente al resto del sector de semiconductores este año. La atención del mercado se ha desplazado hacia fabricantes de chips de memoria como Micron Technology y Sandisk, cuyos productos son clave para los centros de datos de inteligencia artificial. Aun así, sus acciones suben 13 % en lo que va de 2026, según Bloomberg.

El grupo de las grandes tecnológicas acumula una caída del 11 % desde el máximo histórico que alcanzó a finales de mayo, una corrección que ha eliminado cerca de US$2 billones en valor de mercado.

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