¿Cómo están las proyecciones de inflación para el mes de octubre?

Este lunes 10 de noviembre se publicarán los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el mes de octubre de 2025. Este indicador económico es el encargado de medir cómo se están moviendo los precios de la canasta básica familiar para el consumo de los hogares en el país, lo que incluye alimentos, vivienda, transporte, salud, educación, entre otros.

A través del IPC, que es determinado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se sabe cuál es el nivel de la inflación en el país, lo que significa que se conoce cuánto han aumentado los precios de los productos y servicios durante cada mes del año.

En resumen, nos ayuda a conocer cómo cambia el costo de vida de las y los colombianos y a hacer ajustes en las tarifas dependiendo de si este sube o baja.

Además, este indicador es la guía del Banco de la República para ajustar las tasas de interés. Si la inflación está alta, estas se suelen mantener o aumentar para controlar el gasto y la demanda, lo que busca que los precios no sigan subiendo. Por el contrario, si el IPC baja o está controlado, es más probable que se recorten las tasas con el objetivo de estimular la economía, pues se facilita el acceso a crédito.

¿Cómo están las proyecciones para este mes?

Según el informe mensual de Tendencia Económica de Fedesarrollo, publicado el 31 de octubre, durante septiembre de 2025, la inflación anual fue de 5,18 %, aumentando 0,08 puntos porcentuales con respecto al mes de agosto.

“Se mantiene por debajo del nivel observado un año atrás —cuando fue de 5,81 %— pero completa 50 meses consecutivos por fuera del rango meta del Banco de la República”, que se ubica entre el 2 % y el 4 %.

La inflación lleva mucho tiempo estancada e incluso aumentó ligeramente el mes pasado. Por esa razón el Banco de la República decidió mantener las tasas en 9,25 % por cuarta ocasión consecutiva. En el año solo se ha hecho un recorte y fue en el mes de abril, cuando pasó de 9,50 % a 9,25 %.

En medio de la apretada situación, Investigaciones Económicas Corficolombiana, prevé que en octubre de 2025 la inflación mensual tendrá una variación del 0,19 %, “principalmente por un efecto base, dado que en octubre del año pasado la variación mensual fue negativa”.

Por su parte, en términos del cierre de año, Fedesarrollo proyecta que la inflación, para el final de 2025, se ubique en 5,01 %, lo que representaría un aumento de 0,29 p.p. con respecto al cierre de 2024 (4,72 %).

Dentro de los factores que más empujan la situación, la organización contempla mayores presiones en “servicios, alimentos y bienes” que estarían mayormente relacionados con el alza de los precios internacionales en insumos agroalimentarios e industriales, entre otros.

Por su parte, el Banco de la República estima que la inflación cierre el año en 5,1 % y que en 2026 baje a 3,6 %, lo que la ubicaría dentro del rango meta, pero más lentamente de lo que se había calculado, según lo manifestado en el Informe de Política Monetaria del Banrep, para el mes de octubre.

