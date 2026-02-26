Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

De la seguridad a los aranceles: así escaló el conflicto comercial entre Colombia y Ecuador

En poco más de un mes, Colombia y Ecuador pasaron de tensiones fronterizas a una disputa comercial abierta. Aranceles recíprocos, restricciones logísticas y reclamos internacionales marcan la mayor crisis comercial reciente entre ambos países.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
27 de febrero de 2026 - 01:39 a. m.
El presidente Gustavo Petro rechazó la imposición de aranceles por parte del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa.
El presidente Gustavo Petro rechazó la imposición de aranceles por parte del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa.
Foto: El Espectador

El conflicto comercial entre Colombia y Ecuador no surgió como una discusión económica tradicional. No empezó por subsidios, ni por competencia industrial, ni por dumping. Comenzó como una decisión asociada a la seguridad fronteriza y terminó convertida en una confrontación arancelaria que afecta el comercio binacional, el transporte de carga y sectores productivos en ambos países.

En poco más de un mes, las medidas pasaron de anuncios políticos a decretos formales, restricciones aduaneras, tensiones diplomáticas y demandas ante organismos...

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Aranceles

Ecuador

Colombia

Comercio exterior

Gustavo Petro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.