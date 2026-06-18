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Por qué el plan del Gobierno para salir del hueco fiscal genera más dudas que certezas

El próximo Gobierno debe comenzar a sanear el escenario fiscal del país. La administración Petro trazó una senda para lograr este fin, pero el camino, más que sinuoso, parece improbable. ¿Cómo se ve el futuro de las cuentas nacionales?

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Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
18 de junio de 2026 - 11:00 p. m.
Imagen de referencia.
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Foto: Getty Images - Getty Images

Hablar de déficit fiscal puede sonar a noticia vieja. De hecho, mirándolo desde una punta no es ni siquiera noticia: prácticamente todos los Estados viven al debe, haciendo un equilibrio entre deuda, inversión e ingresos.

Pero el punto es que cuando esas tres variables dejan de existir en una cierta armonía, especialmente la deuda y los ingresos, comienzan a gestarse una larga cadena de problemas tan silenciosos, como de gran envergadura.

Esto es como ver un portaaviones moverse en la distancia: fuera de la superficie todo parece normal e...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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