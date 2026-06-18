Por qué el plan del Gobierno para salir del hueco fiscal genera más dudas que certezas

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Hablar de déficit fiscal puede sonar a noticia vieja. De hecho, mirándolo desde una punta no es ni siquiera noticia: prácticamente todos los Estados viven al debe, haciendo un equilibrio entre deuda, inversión e ingresos.

Pero el punto es que cuando esas tres variables dejan de existir en una cierta armonía, especialmente la deuda y los ingresos, comienzan a gestarse una larga cadena de problemas tan silenciosos, como de gran envergadura.

Esto es como ver un portaaviones moverse en la distancia: fuera de la superficie todo parece normal e...