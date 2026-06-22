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Déficit, gasto e impuestos: los tres frentes del futuro económico del próximo Gobierno

El escenario fiscal sigue siendo uno de los principales retos en materia económica que deberá asumir la nueva administración nacional, al igual que hace cuatro años.

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Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
22 de junio de 2026 - 12:00 p. m.
Imagen de referencia.
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Foto: El Espectador

Hace cuatro años empezábamos estas líneas diciendo que uno de los principales retos para el nuevo Gobierno, que comenzará a constituirse desde este lunes, era arreglar el panorama fiscal del país, entre otros asuntos.

Cuatro años después, el reto fiscal no sólo sigue vigente, sino que ha ganado un mayor sentido de urgencia. Si bien el déficit fiscal del país es menor en este momento que en las pasadas elecciones presidenciales, también hay que decir que en la mitad del camino no hubo una pandemia, ni una crisis económica y social de...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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Abelardo de la espriella

 

Diana cp(85842)Hace 13 minutos
Maravilloso triunfo del tigre Abelardo, es una gesta heroica si tenemos en cuenta que los comunistas contaban con los recursos del Estado, con el inmenso poder del narcotráfico, con los poderosos dueños de los medios de comunicación, con la propaganda sucia en fin... de rodillas te damos gracias Dios todopoderoso que estas en el cielo, sabíamos que te ibas a apiadar de Colombia y por favor sigue bendiciéndonos como lo hiciste al mandarnos al tigre Abelardo y su maravilloso vice Restrepo
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