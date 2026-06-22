Déficit, gasto e impuestos: los tres frentes del futuro económico del próximo Gobierno

Imagen de referencia. Foto: El Espectador

Hace cuatro años empezábamos estas líneas diciendo que uno de los principales retos para el nuevo Gobierno, que comenzará a constituirse desde este lunes, era arreglar el panorama fiscal del país, entre otros asuntos.

Cuatro años después, el reto fiscal no sólo sigue vigente, sino que ha ganado un mayor sentido de urgencia. Si bien el déficit fiscal del país es menor en este momento que en las pasadas elecciones presidenciales, también hay que decir que en la mitad del camino no hubo una pandemia, ni una crisis económica y social de...