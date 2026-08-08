¿Un déficit fiscal es lo mismo que la quiebra del Estado?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Para este punto resulta altamente probable que haya leído las palabras déficit fiscal más de una vez en los últimos meses. Para algunos, incluso, esta sea la ocasión número 30 apenas esta semana.

Para ser un tema tan técnico, y que suele estar enterrado en la política macroeconómica de un país, el término ha ganado una popularidad inusitada, podría ser incluso un calificativo. Otro quizá podría ser infame.

Colombia lleva un par de años navegando los peores déficits fiscales de su historia reciente (con excepción de los años de pandemia, por...