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¿Un déficit fiscal es lo mismo que la quiebra del Estado?

El nuevo gobierno debe hacerle frente a un déficit de 5,3 % del PIB, según las cuentas del Ministerio de Hacienda. Pero las cuentas de otras entidades hablan de un hueco más grande. ¿Significa eso que Colombia está quebrada? La cosa no es tan sencilla.

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Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
08 de agosto de 2026 - 10:10 p. m.
Imagen de referencia.
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Foto: Getty Images

Para este punto resulta altamente probable que haya leído las palabras déficit fiscal más de una vez en los últimos meses. Para algunos, incluso, esta sea la ocasión número 30 apenas esta semana.

Para ser un tema tan técnico, y que suele estar enterrado en la política macroeconómica de un país, el término ha ganado una popularidad inusitada, podría ser incluso un calificativo. Otro quizá podría ser infame.

Colombia lleva un par de años navegando los peores déficits fiscales de su historia reciente (con excepción de los años de pandemia, por...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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Félix Alberto Mulett Barbosa(05294)Hace 2 horas
Mario Giraldo : Lo que no te das cuenta que gracias a la corrupción de Petro solo se entregó el 25-30% de las tierras ofrecida. Parqueate bien e investiga.
Mario Giraldo(196)Hace 8 horas
Gracias a PEtro el pais tiene un millon menos de pobres, mas de un millon de nuevos empleos y mas de 25mil campesinos con escrituras y por ende nuevos elementos de la cadena productiva.
Mario Giraldo(196)Hace 8 horas
Si ud se iba a gastar un millón y termina gastándose 50 mil pesos mas, esta quebrado? nada dice el articulo del crecimiento económico que a ritmo de 2.6% cerraría el deficit en 2 años, o de la mini bonanza petrolera que le toco a Abe.
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