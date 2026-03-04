Publicidad

Tenemos que hablar de la situación fiscal del país: el panorama no pinta bien

En entrevista con El Espectador, Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), afirmó que la administración de Gustavo Petro debe hacer un recorte de COP 30 billones; se refirió a la herencia fiscal que pasará al próximo Gobierno y a por qué la deuda preocupa.

Karen Vanessa Quintero Martínez
04 de marzo de 2026 - 11:00 p. m.
Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).
Foto: Cortesía

Es posible que para este punto de la historia se haya topado con términos como déficit fiscal en uno que otro titular.

Lo que también resultará probable es que, de cara a las elecciones presidenciales, el término comience a rondar más fuertemente, si se tiene en cuenta que es uno de los indicadores que, de fondo, dicen algo nada bueno sobre la salud de la economía colombiana.

Hablamos con Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), quien hace un análisis del escenario actual, a la vez que explica cómo es que...

Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
CARF

Comité Autónomo de la Regla Fiscal

Economía colombiana

Déficit fiscal

Deuda externa

micorriza(d243q)Hace 11 minutos
noboa involucrado sacrificio uribe turbay? terrorismo indiscriminado?prevaricato a favor uribe? Entrampamientos? Lawfare? desinformación? bloqueo a reformas?¿fake news? desfinanciamiento? sabotaje proceso de paz?¿terrorismo mediático?¿tasas de interés altas? fraude electoral con Grupo ASD y Thomas Greg & Sons? compra de votos? cortes e ias cooptadas? robo de elecciones vía CNE y registradurías regionales?
Diana cp(85842)Hace 11 minutos
Es exactamente la receta comunista cuando llegan al poder en democracia, lo primero aniquilar la economía
