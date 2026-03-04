Tenemos que hablar de la situación fiscal del país: el panorama no pinta bien

Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Foto: Cortesía

Es posible que para este punto de la historia se haya topado con términos como déficit fiscal en uno que otro titular.

Lo que también resultará probable es que, de cara a las elecciones presidenciales, el término comience a rondar más fuertemente, si se tiene en cuenta que es uno de los indicadores que, de fondo, dicen algo nada bueno sobre la salud de la economía colombiana.

Hablamos con Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), quien hace un análisis del escenario actual, a la vez que explica cómo es que...