Descertificación: así van las exportaciones de Colombia y la relación con EE.UU.

Foto: AmCham

La noticia de la descertificación de Colombia por parte de EE.UU. en materia de cultivos ilícitos era casi que un hecho descontado del calendario, como la certeza de que después del domingo viene, lamentablemente, el lunes.

Lo que estaba en la balanza eran las medidas económicas que podrían venir de la mano de esta decisión, que ya en dos ocasiones (1996 y 1997) se manifestaron con reducción de asistencia militar y económica.

Sin embargo, la decisión del gobierno de Donald Trump estuvo más del lado político de la ecuación, responsabilizando a...