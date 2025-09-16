No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Economía
Macroeconomía
Descertificación: así van las exportaciones de Colombia y la relación con EE.UU.

Los problemas con los cultivos ilícitos y la decisión del gobierno de Donald Trump no generan, por ahora, mayores aprietos económicos para el país. Pero, a la vez, tienen el potencial de enredar el camino del comercio exterior en medio de las tensiones por los aranceles de EE.UU.

Luna Mejía Farías
Luna Mejía Farías
16 de septiembre de 2025 - 09:04 p. m.
Descertificación: así van las exportaciones de Colombia y la relación con EE.UU.
Foto: AmCham

La noticia de la descertificación de Colombia por parte de EE.UU. en materia de cultivos ilícitos era casi que un hecho descontado del calendario, como la certeza de que después del domingo viene, lamentablemente, el lunes.

Lo que estaba en la balanza eran las medidas económicas que podrían venir de la mano de esta decisión, que ya en dos ocasiones (1996 y 1997) se manifestaron con reducción de asistencia militar y económica.

Sin embargo, la decisión del gobierno de Donald Trump estuvo más del lado político de la ecuación, responsabilizando a...

Luna Mejía Farías

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con conflicto armado y violencias basadas en género.lmejia@eleespectador.com
Conoce más

GERMÁN VARGAS(8621)Hace 31 minutos
Razones claras y suficientes: 1) Incremento del poder Terrorista de grupos Narcotraficantes, todos lo hemos padecido en los últimos tres años, resultado de la entrega total del territorio. 2)Producción de cocaína con crecimiento inusitado e histórico en los últimos tres años, como resultado de la entrega del territorio a grupos terroristas para su expansión narcotraficante. 3) Erradicación paupérrima frente a compromisos prometidos. Acabar el terrorismo y narcotráfico, es el único camino!!
Olegario (51538)Hace 1 hora
Por ahora...
