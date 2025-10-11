Desigualdad rural en el trabajo: la realidad de las mujeres en el campo

Nada más el 36,8 % de las mujeres campesinas se encuentran en ocupación laboral según el DANE. Foto: EFE - Rodrigo Sura

Las mujeres sufren mayores desigualdades que los hombres: se enfrentan a brechas salariales, labores de cuidado no remuneradas, violencia económica, sexual, entre otras. Estas desigualdades se agudizan en la ruralidad.

Según el DANE, las mujeres que habitan zonas rurales deben enfrentarse a situaciones de vida distintas a las que viven los hombres rurales y las mujeres de zonas urbanas. En su más reciente informe sobre mercado laboral, la entidad explicó que, entre mayo y julio de 2025, solo el 36,8 % de las mujeres campesinas hacían parte de...