Desigualdad rural en el trabajo: la realidad de las mujeres en el campo

Las brechas se ensanchan y las oportunidades disminuyen. Las mujeres rurales viven y se enfrentan a situaciones aún más complejas que las de los hombres rurales o las mujeres urbanas.

Luna Mejía Farías
11 de octubre de 2025 - 01:10 p. m.
Nada más el 36,8 % de las mujeres campesinas se encuentran en ocupación laboral según el DANE.
Foto: EFE - Rodrigo Sura

Las mujeres sufren mayores desigualdades que los hombres: se enfrentan a brechas salariales, labores de cuidado no remuneradas, violencia económica, sexual, entre otras. Estas desigualdades se agudizan en la ruralidad.

Según el DANE, las mujeres que habitan zonas rurales deben enfrentarse a situaciones de vida distintas a las que viven los hombres rurales y las mujeres de zonas urbanas. En su más reciente informe sobre mercado laboral, la entidad explicó que, entre mayo y julio de 2025, solo el 36,8 % de las mujeres campesinas hacían parte de...

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con conflicto armado y violencias basadas en género.lmejia@eleespectador.com
