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Deuda bruta en Colombia llegó al 60,5 % del PIB proyectado para 2026: estos son los datos

El informe de Hacienda muestra cómo están las obligaciones del país, con corte al mes de junio de 2026. ¿Cómo se distribuye la deuda?

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Redacción Economía
27 de julio de 2026 - 10:25 p. m.
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El Ministerio de Hacienda publicó el informe mensual de deuda bruta en el país, con corte a junio de 2026.

El documento muestra que, al cierre de junio, la deuda total del país equivale al 60,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) que proyecta el ministerio para el cierre de este año.

La mayor parte de esa deuda corresponde a obligaciones adquiridas dentro del país, en la moneda local. Esto representa el 77,1 % de la deuda (interna) y COP 899,8 billones. Mientras que el 22,9 % restante es deuda externa y se expresa en USD 77,7 mil millones.

De esto último, el 62,3 % está denominado en dólares, el 17,2 % en euros, el 18,3 % en francos suizos y el 2,1 % restante se expresa en pesos. Esto es muestra de la diversificación por la que ha apostado el Gobierno para la colocación de deuda en el exterior en monedas distintas al dólar.

Estas son las fuentes de deuda:

FuentesCOP millonesUSD millonesTotal (%)
TES Corto y Largo Plazo         
781.265.914 		                       
226.875 		66,9
Bonos Externos
                      		         
136.105.793 		                         
39.524 		11,7
BID
                            		           
35.133.888 		                         
10.203 		3,0
BIRF
                          		           
55.662.292 		                         
16.164 		4,8
CAF           
12.775.176 		                           
3.710 		1,1
Depósitos del Tesoro           
65.963.393 		                         
19.155 		5,7
Otros Deuda Interna            
52.566.915 		                         
15.265 		4,5
Otros Deuda Externa           
27.748.776 		                           
8.058 		2,4

Respecto a los intereses para pagar dicha deuda, el 100 % es fijo para el caso de la deuda interna y en la externa el 89,4 % es fija y el 10,6 % es variable.

El informe del Ministerio de Hacienda muestra que, en este año, el Gobierno Nacional tiene un mayo vencimiento de compromisos por el servicio de la deuda interna.

Se trata de los vencimientos en el año 2026, que representan COP 129,62 billones. De ellos, COP 22,3 billones corresponden a TES de corto y largo plazo (con intereses por pagar de COP 19,5 billones); el restante está sin especificar.

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Por Redacción Economía

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