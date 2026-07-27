Deuda bruta en Colombia llegó al 60,5 % del PIB proyectado para 2026: estos son los datos

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El Ministerio de Hacienda publicó el informe mensual de deuda bruta en el país, con corte a junio de 2026.
El documento muestra que, al cierre de junio, la deuda total del país equivale al 60,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) que proyecta el ministerio para el cierre de este año.
La mayor parte de esa deuda corresponde a obligaciones adquiridas dentro del país, en la moneda local. Esto representa el 77,1 % de la deuda (interna) y COP 899,8 billones. Mientras que el 22,9 % restante es deuda externa y se expresa en USD 77,7 mil millones.
De esto último, el 62,3 % está denominado en dólares, el 17,2 % en euros, el 18,3 % en francos suizos y el 2,1 % restante se expresa en pesos. Esto es muestra de la diversificación por la que ha apostado el Gobierno para la colocación de deuda en el exterior en monedas distintas al dólar.
Estas son las fuentes de deuda:
|Fuentes
|COP millones
|USD millones
|Total (%)
|TES Corto y Largo Plazo
|
781.265.914
|
226.875
|66,9
|Bonos Externos
|
136.105.793
|
39.524
|11,7
|BID
|
35.133.888
|
10.203
|3,0
|BIRF
|
55.662.292
|
16.164
|4,8
|CAF
|
12.775.176
|
3.710
|1,1
|Depósitos del Tesoro
|
65.963.393
|
19.155
|5,7
|Otros Deuda Interna
|
52.566.915
|
15.265
|4,5
|Otros Deuda Externa
|
27.748.776
|
8.058
|2,4
Respecto a los intereses para pagar dicha deuda, el 100 % es fijo para el caso de la deuda interna y en la externa el 89,4 % es fija y el 10,6 % es variable.
El informe del Ministerio de Hacienda muestra que, en este año, el Gobierno Nacional tiene un mayo vencimiento de compromisos por el servicio de la deuda interna.
Se trata de los vencimientos en el año 2026, que representan COP 129,62 billones. De ellos, COP 22,3 billones corresponden a TES de corto y largo plazo (con intereses por pagar de COP 19,5 billones); el restante está sin especificar.
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