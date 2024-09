El Presupuesto busca superar su primera gran discusión en el Congreso

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Este miércoles arrancó en las comisiones económicas del Senado y la Cámara el debate sobre el Presupuesto General de la Nación para 2025. En esta discusión el Congreso debe decidir si aprueba el monto de la iniciativa o no. Para hacerlo tiene hasta el 15 de septiembre.

De no lograrse un acuerdo en este punto, en el plazo indicado por la ley, el proyecto de presupuesto puede ser decretado por el Gobierno (según lo dice la ley de presupuesto y la Constitución). Pero este camino no es el regular y no ha sido recorrido en los últimos gobiernos.

Las discusiones de las semanas recientes se han ido calentando, pues varios congresistas dijeron, antes de conocerse el texto de la ley de financiamiento (que fue presentada este martes), que no hay ambiente en el Congreso para una nueva reforma tributaria.

Por lo que la solución a la mano sería recortar en $12 billones el monto del Presupuesto y, así, evitar la presentación de la ley de financiamiento. Pero esto implicaría quitar recursos a diestra y siniestra, en un proyecto que ya contempla recortes importantes en inversión para renglones como Deporte y Agricultura, por ejemplo.

El Gobierno busca cuadrar sus cuentas del próximo año en dos actos, si se quiere. De fondo, la administración nacional busca que el Congreso le apruebe un Presupuesto por $511 billones. Y, por otra parte, le presentó al Legislativo una ley de financiamiento, que es una suerte de reforma tributaria, pero más acotada a financiar el Presupuesto. Por esta vía buscará recursos por $12 billones. El gran total, entonces, es de $523 billones.

El monto del proyecto del Presupuesto (sin la ley de financiamiento) implica un crecimiento de 1,5 % frente al monto presentado para 2024, de $503,2 billones.

Algunas fuentes señalan, sin embargo, que las negociaciones entre Gobierno y Congreso permitirían una aprobación del monto, pero con una modificación: ya no sería por $523 billones. Eso pareciera muy probable para este punto.

En las primeras intervenciones de los congresistas se escuchan argumentos (opiniones y arengas también, claro) en contra del monto del presupuesto.

La senadora Angélica Lozano, por ejemplo, aseguró que el monto que debería tener el proyecto es de $499 billones, no los $523 que está proponiendo el Gobierno.

Las intervenciones han estado limitadas en tiempo (cuatro minutos, a lo sumo), lo que ha despertado molestia entre los congresistas. Pero la mesa directiva defendió esta medida, pues “vienen y se dan el discurso y a las 2 o 3 de la tarde nos quedamos sin quórum y quedamos colgados de la brocha”.

Alexánder López, director del Departamento Nacional de Planeación, aseguró que si no se aprueba el monto del Presupuesto (incluyendo la ley de financiamiento), la inversión social del país prácticamente quedaría amarrada de manos.

López dijo que si no se aprueba la ley de financiamiento (“que no es una tributaria, hemos dicho”) quienes más van a sufrir ese impacto son los más vulnerables. “El Congreso reduciría la inversión a 3,9 % del PIB, cuando ahora está en 4,6 % del PIB”, aseguró el funcionario.

Durante su intervención, López le pidió al Congreso algo que podría parecer imposible: “Aquí no pensemos en las elecciones de 2026″.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, hizo una corta presentación sobre la ley de financiamiento que presentó el Gobierno este martes.

El funcionario afirmó que es una iniciativa necesaria para impulsar la reactivación económica del país, así como para seguir nivelando la cancha en términos tributarios.

La ley de financiamiento busca recursos por $12 billones: $6 billones en recursos por modificaciones tributarias y cerca de otros $6 por ajustes en la regla fiscal (movida que también debe ser aprobada por el Congreso).

La presentación de Bonilla busca, justamente, defender el monto de $523 billones que planeó el Gobierno para el presupuesto del próximo año.

