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Todos esperaban un alza de tasas. El Banrep dijo que no. ¿Por qué?

El mercado esperaba una subida de tasas. El Banco de la República hizo lo contrario. En una votación dividida, la junta decidió mantener el indicador en 12 %, apostándole a que la fuerte caída del dólar ayude en la labor de contener una inflación que no da señales de bajar.

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Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
01 de agosto de 2026 - 02:00 a. m.
Imagen de referencia.
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Foto: Getty Images - Getty Images

Arriba es abajo. Abajo es arriba.

Justo cuando el mercado esperaba ampliamente un alza en las tasas de interés del Banco de la República, la junta directiva sorprendió este viernes con una decisión que pocos esperaban: dejarlas quietas.

¿Cómo leer esta decisión en medio de un contexto en el que la inflación solo ofrece señales de subida y el contexto internacional no da mayor espacio para optimismo en términos de estabilidad del petróleo?

Lo principal aquí es que la decisión de la junta directiva estuvo marcada, especialmente, por el precio del...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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MiguelAngel(71324)Hace 13 minutos
La derecha no disimula. Todo lo que han hecho para entorpecer al gobierno será recordado. Que nauseabundo todo.
rafael bobadilla(06541)Hace 16 minutos
Creo que el Banco de la República va a seguir manteniendo las tasas o en su defecto las va a comenzar a bajar, influido no solo por las condiciones micro o macroeconómicas sino como una manera de favorecer y apoyar al nuevo gobierno que empieza.
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