Todos esperaban un alza de tasas. El Banrep dijo que no. ¿Por qué?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Arriba es abajo. Abajo es arriba.

Justo cuando el mercado esperaba ampliamente un alza en las tasas de interés del Banco de la República, la junta directiva sorprendió este viernes con una decisión que pocos esperaban: dejarlas quietas.

¿Cómo leer esta decisión en medio de un contexto en el que la inflación solo ofrece señales de subida y el contexto internacional no da mayor espacio para optimismo en términos de estabilidad del petróleo?

Lo principal aquí es que la decisión de la junta directiva estuvo marcada, especialmente, por el precio del...