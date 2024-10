Dólar en Colombia: ¿hacia dónde podría moverse la tasa de cambio?

El mercado cambiario enfrenta un panorama mixto en los próximos días. Imagen de referencia. / Getty Images. Foto: Getty Images/iStockphoto - Andrii Zorii

Empieza una nueva semana para el dólar y, así como en semanas anteriores, la divisa continuará sintiendo los “coletazos” de la última reducción de tasas de interés en Estados Unidos, así como las novedades en torno al conflicto bélico en Medio Oriente, donde las tensiones entre Israel e Irán han elevado la preocupación entre los inversionistas en torno a posibles afectaciones en la producción y suministro globales del petróleo.

La divisa llega a la mitad de octubre de 2024 en un precio de $4.192 y sobre este valor arrancarán las negociaciones de este martes 15 de octubre. Una semana corta, tras el festivo por el Día de la Raza, que también será clave para el futuro de proyectos bandera del Gobierno, como la reforma laboral, que continuarán su trámite en el Congreso de la República.

Así las cosas, el mercado cambiario enfrenta un panorama mixto en los próximos días, influido tanto por factores internacionales -que tendrán el mayor peso en la cotización de la divisa- como locales, que podrían sumar una cuota de volatilidad.

¿Qué está pasando con el dólar?

Entre el 7 y el 11 de octubre, el dólar en Colombia llegó a superar los $4.200 hacia la mitad de la semana, para luego caer unos pesos hacia los $4.192 actuales. De acuerdo con Sebastián Chacón Marín, director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano, que el dólar continúe en niveles cercanos a los $4.200 atiende a motivos internacionales, especialmente, las noticias sobre la economía de Estados Unidos.

“Se ve un leve repunte de la inflación subyacente de los Estados Unidos, esta inflación no tiene en cuenta los precios de la energía, petróleo, carbón, ni los precios de los alimentos que no tienen transformación, como las frutas o verduras. Esto da un mensaje de alarma, porque quiere decir que no se está disminuyendo la inflación como se espera para cumplir con la meta objetivo de la Fed al cierre del año”, explica Chacón.

Así mismo, ni la inflación ni el mercado laboral de Estados Unidos parecen sentir, por ahora, los efectos de la última decisión de la Reserva Federal de EE. UU., que decidió realizar la primera baja en dos años de las tasas de interés.

“Las medidas que se tomen en Estados Unidos para el cierre de año serán importantes, porque seguramente seguirán disminuyendo las tasas de interés de una manera más gradual, quizá en 0,25 %”, estima el director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano.

Aunque los datos mostraron una leve disminución de la inflación en un 0,1 % respecto al mes anterior, la variación no fue suficiente para generar un cambio significativo en las expectativas del mercado.

“Este comportamiento sugiere que la Reserva Federal probablemente siga una estrategia prudente en cuanto a la reducción de tasas de interés. Se espera que en las próximas reuniones la FED disminuya las tasas entre 25 y 50 puntos básicos, lo que tendría un impacto moderado en el mercado cambiario global, incluyendo a Colombia”, asevera Henry Amorocho, profesor de Hacienda y Presupuesto Público de la Universidad del Rosario.

Entre otras noticias internacionales, por estos días el precio del dólar actualmente se encuentra presionado por las cotizaciones del petróleo, que también ha evidenciado una tendencia alcista. “El petróleo sigue estando cercano a los US$80, afectado por la guerra entre Israel e Irán”, indica Chacón.

A la fecha, persisten los temores por las posibles represalias de Israel contra los pozos petroleros de Irán, lo que podría afectar la oferta de petróleo en todo el mundo y, con ello, elevar su precio. Por lo general, cuando el precio del petróleo aumenta, los países que dependen de la importación de petróleo (como EE. UU., en algunos períodos, y otros países que necesitan energía) deben gastar más dinero para comprar crudo. Esto aumenta la demanda de dólares en el mercado internacional, ya que el petróleo se cotiza principalmente en esa moneda, y fortalece la moneda estadounidense frente a otras.

“Los anuncios de Israel de ataques contra Irán crearán una incertidumbre por ese efecto colateral que puede tener un conflicto de esta magnitud”, precisa Chacón.

El viernes 11 de octubre, el Brent se cotizó en US$79, por barril, mientras que el WTI cerró en US$75,56, con incrementos del 1,3 % y 1,6 % respectivamente.

A este panorama se suma la posible reactivación económica en China. “Cualquier señal de recuperación por parte de la segunda mayor economía mundial podría elevar la demanda de petróleo, impulsando sus precios al alza. Este aumento afectaría el valor del dólar, ya que un mayor precio del crudo tiende a fortalecer las monedas de países exportadores de materias primas”, asevera Amorocho.

Pronósticos para la semana

Para el docente de la Universidad del Rosario, la tímida baja en la inflación en EE. UU. limita la posibilidad de un fuerte debilitamiento del dólar a corto plazo, pero la previsión de una reducción gradual de las tasas de interés ofrece un respiro para las monedas emergentes, como el peso colombiano, “que podría fortalecerse ligeramente si se confirma este ajuste”, añade.

Teniendo en cuenta estos factores, los analistas proyectan que el dólar en Colombia oscile entre los $4.170 y $4.200 durante la semana.

“Este rango sugiere que la moneda estadounidense podría retroceder levemente por debajo de los 4.200 pesos, apoyada por la expectativa de una eventual reducción en las tasas de interés en EE. UU. y las señales de estabilidad en los mercados energéticos”, precisa Amorocho.

