EE. UU. compra más a Colombia, pero la nueva inversión pierde impulso

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Estados Unidos arrancó 2026 como el principal motor externo de Colombia, al menos en materia comercial.

Entre enero y febrero, las exportaciones colombianas hacia ese mercado sumaron US$2.669,8 millones, un crecimiento de 22,5 % frente al mismo periodo de 2025, según un análisis de AmCham Colombia con base en cifras del DANE y la DIAN. Pero la mala noticia corre por cuenta de la inversión, que está perdiendo impulso.

Así va el comercio con Estados Unidos

De acuerdo con el gremio, Estados Unidos concentró el 32 % de las ventas externas de Colombia al mundo en los dos primeros meses del año. Además, el 71 % de esas exportaciones correspondió a bienes no minero-energéticos, que sumaron US$1.891,5 millones y crecieron 24 %.

Más precisamente, el sector agropecuario exportó US$1.053 millones, con un aumento de 13%, mientras las manufacturas alcanzaron US$838,5 millones, con un crecimiento de 40,4%.

“Estados Unidos no solo sigue comprando más productos colombianos, sino que continúa siendo la plataforma más importante para diversificar la canasta exportadora del país”, indicó el gremio.

En promedio, más de 3.000 empresas colombianas exportan cada año a Estados Unidos, lo que equivale a cerca de un tercio del total de compañías exportadoras del país.

En enero de 2026, las importaciones sumaron US$1.240,8 millones, aunque se registró una caída de 7,1% frente al mismo periodo del año anterior.

AmCham también destacó que Estados Unidos siguió siendo un socio determinante para la economía colombiana. En 2025 fue el principal origen de remesas hacia Colombia, con envíos por US$6.455,1 millones, equivalentes al 49 % del total recibido por el país.

La señal de alerta en inversión

Aunque Estados Unidos se mantuvo en 2025 como el principal inversionista extranjero en Colombia, con flujos por US$3.375 millones, equivalentes al 29,4 % del total recibido por el país, AmCham advirtió que la composición de esos recursos dejó una señal de cautela.

Según cifras presentadas por el gremio, basadas en datos del Banco de la República, la nueva inversión cayó de US$7.427 millones a US$5.408 millones, una reducción cercana al 27 %, mientras la reinversión de utilidades subió de US$4.818 millones a US$5.112 millones.

Ese contraste muestra, según AmCham, que las empresas que ya están en Colombia siguen apostándole al país, pero que la llegada de nuevos capitales está perdiendo fuerza.

“Quienes ya están en Colombia siguen apostándole al país, pero la llegada de nuevos capitales se está enfriando. Y eso refleja una señal de cautela frente al entorno para invertir”, dijo el gremio a través de un comunicado.

En esa línea, AmCham advirtió que la señal de cautela en Colombia contrasta con el comportamiento regional. Según cifras de la Cepal citadas en ese análisis, América Latina y el Caribe recibió US$188.962 millones de inversión extranjera directa, un crecimiento de 7,1 %.

Brasil y México concentraron el 38 % y el 24 % del total regional, respectivamente, mientras Estados Unidos se consolidó como el principal origen de esa inversión, con el 38 % del valor invertido en la región.

Para el gremio, esas cifras muestran que sí hay capital y apetito por América Latina y el Caribe, por lo que la señal que está dando Colombia resulta más preocupante.

La salida que ve AmCham a la crisis con Ecuador

El análisis también planteó una alternativa ante la crisis comercial que, entre sus muchas consecuencias, ha dejado un aumento del 50 % en los aranceles para los productos colombianos en Ecuador.

Según AmCham, hay al menos 2.113 productos que Colombia exporta a ese país y que podrían encontrar en Estados Unidos un mercado alternativo.

De ese total, 1.208 productos ya se pueden vender en ese mercado, lo que los convierte en candidatos inmediatos para una estrategia de diversificación comercial. Además, el estudio identificó otros 905 bienes con potencial factible, aunque en esos casos su entrada requeriría procesos como certificaciones, cumplimiento de normas sanitarias y fitosanitarias, y el desarrollo de canales comerciales.

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