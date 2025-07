EE. UU. y China acuerdan seguir dialogando sobre prórroga arancelaria

Bessent dijo que sus homólogos chinos estaban “más dispuestos a entablar un debate más amplio”. EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Foto: EFE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Estados Unidos y China continuarán negociando los términos de una posible prórroga de la tregua arancelaria, según informó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien agregó que la decisión final la tomará el presidente Donald Trump.

Bessent, quien encabezó la delegación estadounidense junto con el representante comercial, Jamieson Greer, dijo desde Estocolmo que informará a Trump el miércoles sobre los temas pendientes en la negociación.

“Todavía hay un par de detalles técnicos que resolver”, declaró Bessent hoy en rueda de prensa, tras dos días de reuniones con funcionarios de Pekín encabezados por el viceprimer ministro He Lifeng.

Tras los acuerdos arancelarios preliminares de Washington con Japón y la Unión Europea, Bessent dijo que sus homólogos chinos estaban “más dispuestos a entablar un debate más amplio”.

La ronda de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China —la tercera en menos de tres meses— concluyó dos semanas antes del plazo límite del 12 de agosto para resolver las diferencias durante una suspensión de 90 días de los altos aranceles que amenazaban con interrumpir el comercio bilateral.

Añadir tres meses más a la tregua es una opción, afirmó Bessent.

El negociador comercial chino Li Chenggang dijo a los periodistas que ambas partes están de acuerdo en mantener la tregua, sin dar más detalles sobre su duración. Añadió que las conversaciones en la capital sueca fueron francas, profundas y orientadas a mantener una comunicación estrecha.

Negociaciones sobre imanes

El tema central del diálogo en curso es cómo ambos países pretenden mantener una relación comercial estable mientras aplican barreras como aranceles y controles a la exportación para limitar el progreso del otro en sectores críticos que van desde la tecnología de las baterías y la defensa hasta los semiconductores.

Greer dijo que EE.UU. quiere garantías de que materiales críticos como los imanes sigan fluyendo para que ambas partes puedan centrarse en otras prioridades. “No queremos volver a hablar nunca más de imanes”, afirmó.

También señaló que la reanudación de las exportaciones de tierras raras de China es la mayor concesión de Pekín hasta la fecha. Cuando se le preguntó si EE.UU. había hecho algún compromiso con China sobre sus investigaciones 232 pendientes, Greer respondió que el gigante asiático había solicitado información actualizada al respecto, pero subrayó que los aranceles finales se aplicarían a nivel mundial y no habría exenciones para países concretos.

También dijo que China preguntó por las llamadas investigaciones 232 de la administración Trump en sectores como el cobre, los semiconductores y los productos farmacéuticos, y EE.UU. explicó que estas implican aranceles globales sin excepciones para países individuales.

La reducción de los aranceles de 20 % que Trump impuso sobre las afirmaciones de EE.UU. de que las empresas chinas suministran productos químicos utilizados para fabricar fentanilo es también una alta prioridad para Pekín, según escribieron los analistas de Eurasia Group en una nota la semana pasada.

Los puntos conflictivos en la relación van más allá del comercio transfronterizo. Anteriormente, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, pareció cancelar un viaje al extranjero previsto para la próxima semana después de que la administración Trump no aprobara su escala en EE.UU.

Las tensiones comerciales han aumentado recientemente a medida que ambas partes intentan aplicar su influencia industrial. China ha ejercido recientemente su dominio en los minerales de tierras raras para obtener concesiones de EE.UU. en materia de chips avanzados necesarios para las ambiciones de Pekín en inteligencia artificial.

“¡No nos interesa!”

Este ablandamiento del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha preocupado a quienes tienen una línea dura contra China en Washington, que temen que la administración esté cediendo demasiado al suavizar los controles a la exportación para alcanzar un acuerdo y celebrar una cumbre con el presidente Xi Jinping.

El presidente de EE.UU. rechazó el lunes por la noche en Escocia esta sugerencia y publicó en las redes sociales que no está presionando para celebrar una cumbre con Xi. “¡No estoy BUSCANDO nada! Puede que vaya a China, pero solo si me invita el presidente Xi, que ya me ha invitado. De lo contrario, ¡no tengo ningún interés!”, escribió Trump.

En el trasfondo de las últimas negociaciones comerciales entre Washington y Pekín se encuentra la carrera de varias economías por firmar acuerdos arancelarios con Trump antes del 1 de agosto, fecha en la que amenaza con imponer los llamados impuestos recíprocos a la importación a los principales socios comerciales de EE.UU.

El domingo, anunció un acuerdo preliminar con la Unión Europea para aplicar aranceles de 15 % a los productos de la UE enviados a EE.UU.

En declaraciones a CNBC el martes, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, calificó muchos de los temas que rodean el pacto comercial entre EE.UU. y la UE como aún pendientes de discusión, y dijo que “queda mucho por negociar”.

