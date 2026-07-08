Ejecución presupuestal alcanza 39,6 % en junio: uno de los niveles más altos en ocho años

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La ejecución del Presupuesto General de la Nación volvió a acelerarse en junio.

Según los datos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda, las obligaciones del presupuesto sin servicio de la deuda llegaron al 39,6 % al cierre del primer semestre, un avance de 8,3 puntos porcentuales frente a mayo (31,3 %), dos puntos por encima de junio del año pasado (37,2 %) y superior al promedio histórico de 38,9 % para ese mes entre 2000 y 2025.

El dato ubica la ejecución de este año entre las más altas de los últimos ocho años para un corte a junio. Solo en 2022 el Gobierno había mostrado un nivel superior, con 40,1 %. En 2025 la ejecución alcanzaba 37,2 %; en 2024 era de 36,6 %; en 2023, de 38 %; mientras que en 2021 y 2019 se ubicó en 38,1 %.

Detrás del resultado agregado, hay diferencias marcadas entre entidades. Mientras algunas carteras ya han comprometido cerca de la mitad de sus recursos, otras siguen con niveles de ejecución considerablemente bajos pese a haber transcurrido la mitad del año.

Sectores en deterioro

Uno de los casos más llamativos es el de la Presidencia de la República. Para este año dispone de un presupuesto cercano a COP 9,5 billones, casi tres veces superior al del año pasado. Sin embargo, a junio solo había comprometido COP 421.700 millones, equivalentes al 4,4 % del total, la ejecución más baja entre todas las entidades.

El contraste resulta aún mayor al revisar la evolución reciente. En el mismo periodo de 2025, la Presidencia había ejecutado 12,8 % de sus recursos; en 2024 alcanzaba 9,8 % y en 2023 llegaba a 11,2 %. Es decir, aunque el presupuesto aumentó de forma considerable, el ritmo de ejecución cayó frente a los últimos años.

Otro sector que sigue mostrando un bajo desempeño es Transporte, una de las carteras con mayor capacidad de inversión pública y responsable de buena parte de los proyectos de infraestructura del país. El sector ha comprometido 15,6 % de un presupuesto de COP 17,7 billones, es decir, alrededor de COP 2,7 billones. Aunque el monto obligado supera ligeramente el del año pasado, cuando alcanzaba COP 2,6 billones, el porcentaje de ejecución cayó frente al 17,6 % de junio de 2025 y permanece lejos del 23,1 % observado en 2024.

El comportamiento de Ciencia, Tecnología e Innovación también refleja un deterioro. La ejecución cayó de 35,8 % en junio de 2025 a 27,6 % este año. Al mismo tiempo, el presupuesto pasó de COP 299.800 millones a COP 228.000 millones, por lo que la entidad combina una reducción de recursos con un menor ritmo de compromiso del gasto.

Ambiente y Desarrollo Sostenible perdió velocidad. La ejecución descendió de 38,7 % a 31 % entre junio de 2025 y junio de 2026, pese a mantener un presupuesto cercano a COP 1,7 billones.

¿Cuáles han mejorado?

En contraste, otras entidades muestran una aceleración importante.

El Ministerio del Deporte registra uno de los mayores cambios del Gobierno. La ejecución pasó de 18,6 % en junio de 2025 a 54,2 % este año, pese a que el presupuesto se redujo de COP 464.000 millones a COP 412.000 millones. Quiere decir que con menos recursos disponibles ha ejecutado una mayor proporción del gasto.

Agricultura también exhibe un cambio relevante. Aunque su presupuesto cayó de COP 5,2 billones a COP 4,1 billones, la ejecución aumentó de 18,7 % a 30,9 %. A junio ya había comprometido cerca de COP 1,2 billones, frente a los COP 960.200 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

Planeación Nacional duplicó sus obligaciones. La entidad pasó de ejecutar apenas el 10 % de su presupuesto en junio de 2023 a 25,1 % en 2024, 24,6 % en 2025 y 33,2 % este año. Además, el presupuesto aumentó de COP 1,2 billones a COP 1,7 billones, mientras que las obligaciones prácticamente se duplicaron, al pasar de COP 314.100 millones a COP 592.200 millones.

El sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está en la mitad de su ejecución presupuestal. El ministerio comprometió el 49,1 % de sus recursos, muy por encima del 33,4 % registrado un año atrás y del 26,4 % de 2024. Aunque su presupuesto disminuyó de COP 2,7 billones a COP 2,2 billones, el uso del bolsillo presupuestal avanza a buen ritmo.

Otro caso que sobresale es el de la Registraduría Nacional. La entidad pasó de ejecutar apenas el 10,7 % de sus recursos en junio del año pasado al 30 % este año. Ese avance coincide con un aumento considerable del presupuesto por cortesía de las elecciones, que pasó de COP 4,5 billones a COP 7,08 billones, de los cuales ya se han comprometido alrededor de COP 2,1 billones.

Comercio, Industria y Turismo también acelera el ritmo. Su ejecución llegó al 34,8 %, ocho puntos porcentuales por encima del registro de junio de 2025.

¿Más presupuesto equivale a más ejecución?

El ranquin está liderado por las siguientes entidades:

Deporte , con 54,2 %.

Congreso , con 52 %.

Educación , con 49,9 %.

Minas y Energía , con 49,4 %.

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con 49,1 %.

Sin embargo, medir únicamente el porcentaje puede resultar engañoso. Las carteras que concentran la mayor parte del presupuesto nacional muestran comportamientos muy distintos entre sí.

Educación administra este año COP 88,2 billones, el presupuesto más alto entre los sectores analizados, y ya ha obligado cerca de COP 44 billones, equivalente al 49,9 % de sus recursos. Salud le sigue con COP 78,8 billones y una ejecución de 45,3 %, es decir, cerca de COP 35,7 billones comprometidos. Defensa registra un presupuesto de COP 65,8 billones y ha obligado COP 27,7 billones, correspondientes al 42,1 %.

En contraste, otras entidades con presupuestos igualmente elevados avanzan a un ritmo mucho menor. Trabajo cuenta con COP 56,7 billones y ha ejecutado el 34,6 %, mientras que Hacienda, con COP 32,8 billones, alcanza apenas el 26,8 %. Transporte, por su parte, administra COP 17,7 billones y continúa entre las carteras con menor ejecución, con solo 15,6 %.

La comparación muestra que un mayor presupuesto no necesariamente se traduce en un mayor ritmo de ejecución. Incluso entre las entidades con recursos similares existen diferencias de más de veinte puntos porcentuales en la velocidad con la que se comprometen los recursos públicos.

Algunas entidades aceleraron su ejecución pese a contar con presupuestos más ajustados. Es el caso de Agricultura, Deporte, Comercio y TIC, que mejoraron frente al año pasado aun cuando disponen de menos recursos o de incrementos modestos en sus apropiaciones.

Otras, en cambio, combinaron mayores presupuestos con un deterioro en la ejecución. Presidencia, Transporte, Ambiente y Ciencia aparecen entre los casos más notorios, al registrar porcentajes inferiores a los del año pasado pese a mantener o aumentar sus recursos.

En términos agregados, el Gobierno llega al segundo semestre con un avance superior al observado en la mayoría de los últimos años y claramente por encima del promedio histórico. No obstante, la fotografía por sectores muestra que la velocidad del gasto sigue siendo muy heterogénea.

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