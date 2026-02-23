El Banco de la República hará histórica transferencia de utilidades al Gobierno

Gerente del Banco de la República de Colombia, Leonardo Villar Gómez. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

2025 cerró con muy buenos resultados para las utilidades que genera el Banco de la República. El crecimiento, frente a 2024, se acerca al 39 % y consolida un monto histórico que, en su mayoría, será transferido a la nación.

Según lo explicado por el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, en entrevista con Portafolio, a diciembre del año pasado las utilidades alcanzaron los COP 13,9 billones, lo que consolida el comportamiento los positivos resultados que ha tenido el emisor en los últimos años.

Esa cifra fue catalogada como “récord” por Villar, quien detalló que para 2025 no se tenía un estimativo tan elevado, pues se creía que las utilidades para ese año estarían por encima de los COP 10 billones.

El análisis que hace Jonathan Torres, banquero de inversión de Values AAA, es que 2024 cerró con utilidades aproximadas a los COP 10 billones, por lo que el aumento registrado en 2025 es sustancial.

Torres agrega que este incremento estaría explicado, principalmente, por un aumento en los ingresos totales, que a noviembre ascendían a aproximadamente COP 16,11 billones, junto con un nivel relativamente bajo de egresos, cercanos a COP 3 billones, lo que se traduce en una mayor utilidad neta.

“Es importante señalar que estas cifras corresponden a estimaciones y resultados preliminares, así como a declaraciones de representantes del Banco en distintos medios de comunicación, dado que los estados financieros anuales auditados de 2025 aún no han sido publicados oficialmente”, concluyó.

Si se confirma lo anunciado por Villar, la noticia es muy positiva para el Gobierno colombiano, dado que recibirá estas transferencias en medio de un contexto económico complejo.

Hay que recordar que, en 2025, el Ministerio de Hacienda intentó (sin haber logrado el resultado que esperaba) promover una reforma tributaria para reforzar, en COP 16,3 billones, el Presupuesto General de la Nación para 2026.

También que, hasta el momento, se han decretado dos emergencias económicas. La primera, producto del hundimiento de la mencionada tributaria, la cual fue suspendida por la Corte Constitucional; y la segunda por la emergencia causada en el marco de la ola invernal.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.