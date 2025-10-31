El Banco de la República mantuvo quietas sus tasas por cuarta reunión consecutiva

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La junta directiva del Banco de la República decidió este viernes dejar quietas sus tasas de interés, con lo cual el indicador continúa en 9,25 %.

Esta es la cuarta reunión consecutiva del banco central en la que se decide no mover la aguja de las tasas de interés, por cuenta de las preocupaciones por el comportamiento de la inflación, especialmente.

En lo que va del año, sólo ha habido un recorte en las tasas de interés, que se dio en abril.

La decisión fue tomada por mayoría, con cuatro codirectores votando por la decisión anunciada, dos por una reducción de 50 puntos básicos y uno, por 25 puntos básicos (esta fue la misma división de la reunión de julio de este año).

El movimiento de la junta estuvo en línea con las expectativas de mercado. Por ejemplo, la mayoría de analistas consultados en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo esperaban, justamente, que la junta continuará manteniendo el freno en el descenso en las tasas.

“La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva mantiene una postura cautelosa de la política monetaria que reconoce los riesgos identificados sobre la convergencia de la inflación a la meta. Los futuros movimientos de la tasa de interés responderán a la evolución de la inflación y sus expectativas, la dinámica de la actividad económica, y el balance de riesgos internos y externos”, dijo el banco en el comunicado publicado después de la reunión.

Según lo explicado por el ministro de Hacienda encargado, Carlos Betancourt, a pesar del comportamiento que ha mostrado la inflación en los últimos meses, hay razones para mantener el optimismo de que volverá a esa senda de desaceleración.

Detalla que desde el análisis que se ha hecho, el comportamiento inflacionario en Colombia se presenta más por un tema de oferta que de demanda, de allí que mantener estables las tasas no tendría por qué impulsar al alza la carestía.

Por su parte, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, señaló que el próximo viernes 7 de noviembre el gerente técnico de la entidad hará la presentación del informe de política monetaria, donde se conocerán las nuevas perspectivas del emisor para el cierre del año. De momento se espera que la economía colombiana cierre 2025 con un crecimiento del 2,5 % y 2026 en el 2,9 %.

“Estos son crecimientos altos y considerablemente superiores al promedio de crecimiento en América Latina”, puntualizó.

Las más recientes previsiones también apuntan a que Colombia estaría alcanzando la meta de inflación, que es el 3 %, durante el año 2027. La senda descendente se retomaría en 2026.

💸 ¿Cuál es el papel de las tasas de interés en la economía?

Para entender cómo afectan estas decisiones de tasas al consumo y a la economía diaria, conviene ver las tasas de interés como un engranaje clave que influye en toda la cadena económica.

El banco central de un país es conocido, entre otros términos, como el banco de bancos porque la entidad les presta dinero a los demás actores institucionales del sistema financiero. Y, entre otros factores, es por este papel que sus tasas de interés terminan siendo claves para toda la economía: si el Emisor sube su tasa de interés, los demás bancos verán una presión financiera para prestarles a los ciudadanos y empresas a mayores tasas también.

Una subida de tasas de interés tiene la intención teórica de hacer un poco más escaso el dinero y de encarecer los créditos. Y estos dos elementos tienen, a su vez, la posibilidad de influir en las decisiones de consumo de las personas: si el crédito se encarece, mejor no endeudarse para comprar esa moto, carro, casa.

Estas decisiones, colectivamente hablando, pueden ponerle un freno a la demanda, lo que a su vez puede terminar por bajar los precios de algunos bienes y, por ese camino, empujar hacia abajo la inflación.

Finalmente, la decisión responde también a que las condiciones de financiamiento externo del país enfrentan un entorno complejo, de tensiones comerciales globales, elevada incertidumbre por los conflictos en varias regiones del mundo, y lenta normalización esperada de la política monetaria en los Estados Unidos.

Cómo va la inflación en Colombia

Las tasas de interés guardan una estrecha relación con la inflación de un país. Buena parte de la labor del Banco de la República es mantener el crecimiento de los precios dentro de un margen que considera saludable. En Colombia, esa cifra se ubica en 3 % actualmente.

Para septiembre de este año, el dato más reciente, la inflación anual llegó a 5,18 %, según las cifras del DANE.

Estos datos implican que hubo un leve repunte frente a la cifra de agosto de este año, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 5,1 %.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.