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El Banrep sube tasas y no sería el último aumento del año: las claves para leer la decisión

El Banco de la República subió sus tasas de interés en 75 puntos básicos, en una decisión ampliamente dividida que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, calificó de “errada”. El telón de fondo es una inflación que no cede y un ciclo alcista que los analistas no ven terminado. La cuenta de estas decisiones le quedará al próximo Gobierno.

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Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
01 de julio de 2026 - 02:00 a. m.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.
Foto: Banco de la República

El Banco de la República retomó este martes un camino conocido: alza en su tasa de interés y una decisión ampliamente dividida entre los siete miembros de su junta directiva.

La junta anunció un incremento de 75 puntos básicos, que, en general, iba en línea con la vasta mayoría de expectativas del mercado, aunque supera en volumen las de algunos analistas. Con este incremento, las tasas de interés del Banco llegan a 12 %.

Regresando a la programación habitual, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que el Gobierno no está de acuerdo...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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