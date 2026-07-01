El Banrep sube tasas y no sería el último aumento del año: las claves para leer la decisión

Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. Foto: Banco de la República

El Banco de la República retomó este martes un camino conocido: alza en su tasa de interés y una decisión ampliamente dividida entre los siete miembros de su junta directiva.

La junta anunció un incremento de 75 puntos básicos, que, en general, iba en línea con la vasta mayoría de expectativas del mercado, aunque supera en volumen las de algunos analistas. Con este incremento, las tasas de interés del Banco llegan a 12 %.

Regresando a la programación habitual, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que el Gobierno no está de acuerdo...