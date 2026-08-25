El bitcoin incrementa su precio y se beneficia de la debilidad del dólar

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El bitcoin superó este martes los 80.000 dólares por primera vez desde mayo, impulsado por la debilidad del dólar y las perspectivas legislativas favorables, mientras que los inversores ignoraron en gran medida las amenazas comerciales de Estados Unidos contra los socios de Irán.

La criptomoneda más grande por capitalización de mercado subió un 1,12 % y alcanzó los 79.812,50 dólares, tras haber ganado casi una cuarta parte de su valor desde el miércoles y gracias al apoyo del presidente Donald Trump a la Ley CLARITY, un proyecto de ley para regular las monedas digitales en Estados Unidos.

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Bitcoin también se beneficia del descenso en los rendimientos de los bonos estadounidenses tras el anuncio del Tesoro el miércoles de un programa ampliado de compra de bonos, lo que ejerce presión sobre el dólar.

Las repercusiones de esta intervención “reavivan el fantasma de una mayor devaluación del dólar”, aunque esta conserva su posición como moneda dominante, señala Chris Beauchamp de IG.

Paralelamente a la preocupación por la deuda federal estadounidense, el analista observa que esta situación beneficia a activos alternativos al dólar, como las criptomonedas y el oro, si bien el metal precioso retrocedió ligeramente el martes.

Por su parte, el dólar se mantiene estable frente a las principales divisas, cediendo un 0,04 % frente a la moneda única europea, hasta situarse en 1,1669 dólares por euro.

El mercado de divisas permanece tranquilo ante la nueva ronda de sanciones denominadas “secundarias” anunciada el lunes por el ministro de Finanzas Scott Bessent, que no afecta directamente a Irán, sino a sus socios comerciales, en materia de oro, tecnología, activos digitales, aviación y transporte marítimo.

El gobierno estadounidense pretende “cortar todos los recursos económicos” a Irán y sus aliados, pero no ha especificado cuándo entrarán en vigor estas medidas ni a qué países impactarán.

“Crece el escepticismo sobre la voluntad de Bessent de cumplir su amenaza”, afirma Carol Kong, de CBA.

Además, el analista duda de que China, importante consumidor de petróleo iraní, “ceda a la presión estadounidense para cesar el comercio” con Irán, y cree que Washington “priorizará la estabilidad sobre la escalada en el periodo previo a la cumbre Trump-Xi del próximo mes”.

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