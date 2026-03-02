El conflicto en Oriente Medio afecta los mercados y eleva la presión sobre el comercio

Irán cerró este martes “partes” del estratégico estrecho de Ormuz durante varias horas por la celebración de maniobras navales. Foto: EFE - MEHR NEws Agency

La guerra en Oriente Medio tendrá un impacto sobre los precios del petróleo, pero también, de forma más general, sobre la economía mundial y el comercio, en un golpe cuya magnitud dependerá de la duración y del alcance del conflicto.

¿Existe riesgo de un shock petrolero?

La situación en Irán compromete gravemente el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, arteria estratégica entre Irán y el sultanato de Omán.

Por ese estrecho transita aproximadamente el 20 % del petróleo consumido en el mundo.

En ese cuadro, el barril de Brent del mar del Norte se disparaba hacia las 14H10 GMT un 8,82 % este lunes, hasta 79,30 dólares, tras haber superado en varias ocasiones los 80 dólares por la mañana.

Para el economista Sylvain Bersinger, fundador del gabinete Bersingéco, esta situación hace “surgir el riesgo de un tercer shock petrolero, después de los de 1973 y 1979 y tras el shock gasista de 2022”.

“El escenario de un barril de petróleo que suba hasta los 110 dólares (...) puede considerarse un escenario creíble”, añadió.

Pero tal aumento no sería “de una magnitud excepcional, ya que el barril alcanzó más de 140 dólares en 2008 y más de 100 dólares a comienzos de la década de 2010”, matizó.

Para Adam Hetts, responsable mundial multiactivos de la sociedad de inversión Janus Henderson, asimismo, es cierto que los precios del petróleo deben subir, pero mantenerse “en niveles razonables”.

Consecuencias para el comercio

El conflicto podría suponer un “shock” en los intercambios “en el momento actual”, ya que el comercio mundial está “puesto a una dura prueba por la ofensiva de Trump sobre los aranceles”, estimaron los economistas del banco ING.

Más allá del sector de la energía, “el cierre del espacio aéreo del Golfo perturba los corredores aéreos entre Europa y Asia”, añadieron esos expertos en una nota.

Para Rubén Nizard, responsable de la investigación sectorial en Coface, esta crisis también podría “volver a alimentar la subida de los costes del flete marítimo”.

“A nivel mundial, esto abriría la puerta a un escenario económico de estanflación, con un crecimiento muy débil, incluso nulo, o incluso negativo en algunos países”, comentó.

Impacto para los mercados

Este conflicto afectará también a la economía mundial y a los mercados, sobre todo si se prolonga.

Para los economistas del banco Natixis, “cualquier interrupción duradera” del tráfico en el estrecho de Ormuz “tendría importantes implicaciones para los mercados, pero también para la dinámica de la inflación y la estabilidad económica global”.

“China se vería particularmente afectada por esta guerra”, agrega.

Cyrille Poirier-Coutansais, directora del departamento de investigaciones del Centro de Estudios Estratégicos de la Marina, en Francia, coincidió con este análisis.

“El cierre del estrecho de Ormuz es un asunto de primer orden para la economía mundial” y sobre todo “para la economía china”.

Asia es la región “más dependiente del estrecho de Ormuz para sus importaciones”, dijo.

“La cuestión es saber si va a haber combustible necesario para hacer funcionar la fábrica del mundo”, comentó.

Para Bersinger, sin embargo, “el shock inflacionista debería ser, según las primeras estimaciones basadas en los datos disponibles, inferiores al de 2022-2023”.

Esto, dijo, debería permitir que la economía francesa “evite la recesión”.

En Europa, los tipos de interés de los principales Estados subían el lunes, ya que los inversores apostaron por una mayor inflación.

El tipo de interés alemán a diez años, referencia en el continente, alcanzaba hacia las 14H30 el 2,70 %, frente al 2,64 % del viernes.

Riesgos en caso de un conflicto prolongado

La duración y la intensidad de la guerra serán claves para evaluar sus consecuencias.

Para los economistas del banco ING, en caso de conflicto prolongado la alza de los precios de la energía, la perturbación logística y el shock de confianza “supondrían un freno importante al volumen de los intercambios mundiales”.

“Se estima que un aumento de aproximadamente 15 dólares en el precio del Brent durante un período prolongado podría restablecerse alrededor de 0,2 puntos porcentuales de crecimiento a nivel mundial”, dijo Nizard.

Además, agregaría casi “medio punto de inflación”.

Estos impactos “no son desdeñables” en un contexto de “crecimiento económico mundial bastante frágil”, comentó.

