El crecimiento económico de China registra su ritmo más lento en tres años

El auge mundial de la IA disparó las exportaciones chinas un 27 % en junio. Foto: EFE - MAXIM SHEMETOV / POOL

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La economía china creció en el segundo trimestre al ritmo más lento de los últimos tres años, según cifras oficiales divulgadas este miércoles, aunque unas sólidas exportaciones gracias al auge de la inteligencia artificial compensaron los efectos del conflicto en Oriente Medio.

El producto interno bruto (PIB) de la segunda economía mundial avanzó un 4,3% interanual durante el período de abril a junio, informó la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), por debajo de la previsión del 4,5 % de un grupo de economistas encuestados por la AFP.

También se quedó por debajo de la meta anual de 4,5 % a 5,0 % fijada por Pekín, que es la más baja en décadas.

Una crisis de varios años en el sector inmobiliario y una caída persistente en el gasto interno han hecho que los líderes del gigante asiático dependan de las exportaciones para cumplir con los objetivos de crecimiento.

Sin embargo, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha puesto en riesgo esas metas, ya que bloqueó el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, una ruta de tránsito vital por la que normalmente pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo.

“La economía ha resistido la presión y se ha mantenido dentro de un rango razonable”, afirmó la ONE en un comunicado.

“La producción y la oferta han crecido con bastante rapidez. La situación del empleo se ha mantenido en general estable. Los precios han subido moderadamente. El comercio exterior ha crecido a buen ritmo. Los nuevos motores de crecimiento se han expandido rápidamente”, agregó.

No obstante, indicó que “hay muchos factores externos inestables e inciertos, y la contradicción interna de una fuerte oferta y demanda débil es relevante. Se necesita consolidar la base para que la economía mejore”.

Los datos oficiales también mostraron que las ventas minoristas subieron 1,0 % interanual en junio, por encima del pronóstico recopilado por la agencia financiera Bloomberg, que apuntaba a una merma del 0,1 %.

Además, la producción industrial aumentó 5,3 % el mes pasado, también superando el 4,6 % previsto por ese mismo medio.

Eslabón débil

La demanda interna, afectada por bajas expectativas de ingresos, permanece como el “eslabón débil” de China, comentó a la AFP Yue Su, de The Economist Intelligence Unit.

“Esperamos por ello que las autoridades pongan más énfasis en fortalecer el consumo en la segunda mitad del año e inicios de 2027”, mediante paquetes de estímulo fiscal o aumento del salario mínimo, agregó la analista.

Pero el consultor Zhang Zhiwei consideró poco probable que el gobierno cambie su posición política en los próximos meses como consecuencia de estos datos, y recordó que China continúa encaminada a alcanzar su meta de crecimiento para 2026.

Estas cifras, que son objeto de gran atención, se dieron a conocer tras la publicación el martes de datos que mostraban que las exportaciones se dispararon 27 % interanual en junio.

Ese guarismo también superó las previsiones, gracias a que el auge mundial de la IA ayudó a impulsar la demanda de chips y equipos informáticos fabricados en China.

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