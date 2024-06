El desempleo en Colombia fue del 10,3 % en mayo

La informalidad continúa por encima del 50 %. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que en mayo la tasa de desempleo fue del 10,3 %, lo que se traduce en una reducción de 0,2 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado.

En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la cifra también fue de 10,3 % (con una reducción de 0,9 puntos porcentuales), mientras que en los centros rurales fue del 7,3 %, con un incremento de 0,5 puntos porcentuales.

Aunque la reducción fue mínima, hay que tener en cuenta que desde noviembre del año pasado Colombia no registra una cifra de desempleo de un dígito, mientras que la gráfica indica que el comportamiento de este elemento en el mercado laboral parece haber alcanzado una nueva meseta.

En Colombia hay 2,64 millones de desempleados, lo que se traduce en un aumento de 6.000 frente a mayo del año pasado. La población en edad de trabajar se cuenta en 40 millones de personas, los ocupados son 23 millones (463.000 más) y la población por fuera de trabajo son 14,3 millones (107.000 más). Estos últimos son personas que, estando en edad de trabajar, no se encuentran ocupados en el mercado laboral por razones de estudio, realización de actividades de cuidado no remuneradas, porque reciben una renta, se encuentran en condición de discapacidad o no les interesa trabajar.

En mayo, las actividades que generaron más empleo fueron las artísticas, de entretenimiento, recreación y otras actividades de servicio, con más de 231.000 puestos de trabajo; seguidas de la construcción (con 160.000 nuevas plazas) y alojamiento y servicios de comida (con 100.000).

En contraste, los rubros que perdieron más trabajadores fueron comercio y reparación de vehículos, con 137.000 puestos de trabajo menos, así como transporte y almacenamiento (-63.000), actividades financieras y de seguros (-55.000), información y comunicaciones (-25.000), agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-21.000) y actividades profesionales, científicas, técnicas, y de servicios administrativos (-17.000).

En mayo la brecha de género siguió en el país, pues la tasa de desempleo para los hombres fue del 9 %, mientras que para las mujeres fue del 12,1 %, la diferencia es de 3,1 puntos porcentuales. No obstante, resalta que en las 13 ciudades y áreas metropolitanas la brecha actual es de menos de un punto (0,8 puntos porcentuales), pues el desempleo en los hombres es del 10 % y el de las mujeres es del 10,7 %.

Noticia en desarrollo...

