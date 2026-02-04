Logo El Espectador
El desequilibrio de la economía china se deja ver en el puerto más activo del mundo

Para comprender cómo la economía china está viviendo ahora tanto los mejores como los peores momentos, pensemos en la ciudad portuaria de Ningbo, a dos horas en coche al sur de Shanghái.

Keith Bradsher | The New York Times
05 de febrero de 2026 - 01:30 a. m.
Imagen de referencia.
Foto: Bloomberg - Bing Guan

El inmenso puerto de Ningbo recibe 150.000 barcos al año y es el más grande del mundo por tonelaje de carga. Una armada aparentemente interminable de petroleros y graneleros llega para descargar petróleo y grano importados, mientras que otros buques recogen decenas de miles de contenedores diariamente.

Los barcos que zarpan están abarrotados de productos manufacturados destinados a los mercados mundiales. Enormes portacoches, básicamente estacionamientos flotantes con una decena de plantas, transportan las exportaciones de automóviles de...

