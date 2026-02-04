El desequilibrio de la economía china se deja ver en el puerto más activo del mundo

Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Bing Guan

El inmenso puerto de Ningbo recibe 150.000 barcos al año y es el más grande del mundo por tonelaje de carga. Una armada aparentemente interminable de petroleros y graneleros llega para descargar petróleo y grano importados, mientras que otros buques recogen decenas de miles de contenedores diariamente.

Los barcos que zarpan están abarrotados de productos manufacturados destinados a los mercados mundiales. Enormes portacoches, básicamente estacionamientos flotantes con una decena de plantas, transportan las exportaciones de automóviles de...