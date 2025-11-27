Logo El Espectador
El detrás de la reforma tributaria: cuentas que no cuadran y tensiones electorales

La sesión del miércoles en las comisiones económicas del Congreso mostró un camino lleno de grietas para conseguir ingresos por COP 16,3 billones para financiar el presupuesto 2026. ¿Por qué tanta resistencia a la reforma?, ¿qué pasa si no se aprueba?

Karen Vanessa Quintero Martínez y Santiago La Rotta
27 de noviembre de 2025 - 11:24 p. m.
Ministro de Hacienda, Germán Ávila, acompañó debate de reforma tributaria. Discusión seguirá el martes.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

“Decidieron alargar la agonía rompiendo el quorum”, dijo el senador Efraín Cepeda (Partido Conservador) después de la sesión del miércoles. Durante cuatro horas, las comisiones económicas (Terceras y Cuartas de Cámara y Senado) debatieron las ponencias negativas y de archivo a la ley de financiamiento.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, defendió ante las comisiones económicas que el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación bajo la “conciencia y claridad” de que se necesitaba una ley de financiamiento. El mes pasado, gracias a un...

