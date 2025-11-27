El detrás de la reforma tributaria: cuentas que no cuadran y tensiones electorales

Ministro de Hacienda, Germán Ávila, acompañó debate de reforma tributaria. Discusión seguirá el martes. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

“Decidieron alargar la agonía rompiendo el quorum”, dijo el senador Efraín Cepeda (Partido Conservador) después de la sesión del miércoles. Durante cuatro horas, las comisiones económicas (Terceras y Cuartas de Cámara y Senado) debatieron las ponencias negativas y de archivo a la ley de financiamiento.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, defendió ante las comisiones económicas que el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación bajo la “conciencia y claridad” de que se necesitaba una ley de financiamiento. El mes pasado, gracias a un...