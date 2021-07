El dólar seguiría caro el resto de 2021

En las últimas jornadas el dólar se ha venido acercando a los $4.000, una cifra que no alcanzaba desde abril de 2020, o sea durante los momentos más duros de la pandemia para la economía local e internacional. Pero en esta oportunidad no habría un solo factor claro detrás de la devaluación. De hecho, son varios y son tanto internos como externos.

¿Qué pasa con la tasa de cambio?

Para analizar el dólar siempre es bueno empezar con un balance de cómo está la economía colombiana: deuda que supera el 60 % del PIB ($600 billones) de los cuales US$60.000 millones es deuda externa; perdió el grado de inversión tras el fracaso de la primera reforma tributaria del año; déficit de cuenta corriente elevado y que preocupa a las principales calificadoras; PIB que se recupera de la pandemia, pero con signos de fragilidad, y una fuerte tensión política a raíz del estallido social del 28 de abril y por la proximidad de las elecciones presidenciales.

Son claramente condiciones adversas para cualquier economía. Y por si no fuera suficiente, el Gobierno tramita en el Congreso su segunda reforma tributaria del año con una meta de recaudo de $15,2 billones.

Es inevitable contemplar la posibilidad de que la reforma tributaria sea la responsable de la reciente devaluación del peso colombiano: uno, porque desde que se presentó el proyecto de ley el dólar ha subido cerca de $100; y segundo, porque se trata del primer paso para aliviar un déficit fiscal de $90 billones e iniciar el camino para recuperar el grado de inversión.

Sin embargo, Felipe Campo, gerente de investigaciones económicas de Alianza Valores, explicó que “si bien la reforma tributaria incide en algo, yo creo que la devaluación del peso se debe principalmente al deterioro de las condiciones internas, como la pérdida del grado de inversión, la caída de la primera reforma, las manifestaciones y la incertidumbre política. Por esto, a Colombia se le ha castigado más que al resto de los países de la región. Pero curiosamente la radicación de la reforma tributaria coincidió con un fortalecimiento del dólar a escala global y cuando esto pasa el dólar sube más en las naciones con peores indicadores y condiciones. Por esto, el peso colombiano se ha devaluado más que el real brasileño o el peso mexicano”.

En efecto, el peso colombiano no es el único que se está devaluando. ¿Por que? La inflación en Estados Unidos está subiendo con fuerza como consecuencia de la reactivación y recuperación de su economía. Esta situación está incrementado los temores de que la Reserva Federal (FED) eleve su tasa de interés. Y en consecuencia el dólar en todo el mundo se está fortaleciendo, sobre todo respecto a economías emergentes con malos indicadores.

No obstante, Campos indica que “a pesar de las condiciones internas no deja de ser curioso que el peso colombiano se encuentre en el top 3 de devaluaciones: junto a las monedas de Turquía y Argentina. En la historia reciente no habíamos estado en este ranking, es raro que nos comparen con esas economías. Entonces, puede que exista algo más que explique la marcada devaluación”.

Para Juan David Ballén, gerente de investigaciones económicas de Casa de Bolsa, “la reforma tributaria tampoco ha tenido un efecto directo sobre el alza de la tasa de cambio. De hecho, las compras de títulos de deuda colombiana (TES) han tenido buen comportamiento, en los últimos tres meses los extranjeros han comprado más de $10 billones. Tal vez lo más curioso que hemos notado es que el volumen de negociación ha estado por debajo del promedio, lo que puede explicar el alza del precio del dólar”.

Ballén agrega que “hay una serie de factores que mantendrán la presión al alza sobre la tasa de cambio. Por ejemplo, el amplio déficit de cuenta corriente, que sabemos que suele mantener el dólar caro. Además, la incertidumbre política y las elecciones generarán ruido y presión sobre la divisa en Colombia”.

Asimismo, Álvaro Vivanco, jefe de estrategia para emergentes en NatWest Markets en Nueva York, explica que también está influyendo la política monetaria: “El Banco de la República es mucho más dovish (con tendencia a mantener las tasas bajas) que el resto de bancos centrales de países emergentes. Varios están subiendo tasas, algunos como Rusia de forma agresiva y Colombia corre el riesgo de quedarse atrás”.

¿Cuánto puede subir el dólar?

En los últimos siete años el dólar se ha destacado por romper las proyecciones, superando topes que ni el más arriesgado analista se atrevería a pronosticar: como cuando superó los $4.100 a finales de marzo de 2020. Sin embargo, hay información que permite tener indicios de cómo se moverá la tasa de cambio.

Los próximos cinco meses se podrían destacar por la volatilidad: “Mientras se resuelve una eventual alza de la tasa de interés de la FED, y terminan los ajustes por la pérdida del grado de inversión, podríamos estar pegados a los $4.000”, dijo Campos. Y para Vivanco “el dólar podría estabilizarse por encima de los $3.900”.

Pero hay esperanza de que para diciembre la tasa de cambio se encuentre más baja. La más reciente encuesta del Banco de la República reveló que los analistas en promedio esperan que el dólar cierre el 2021 en $3.655, pero hay quienes creen que podría llegar hasta los $3.840.

De todas formas, el dólar a $3.655 se encuentra más de $300 por encima de las cifras prepandemia. Por esto, todo indica que el dólar se mantendría caro el resto de 2021.