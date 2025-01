El mercado laboral requiere transformaciones profundas: estos son los retos para 2025 

Las regiones rurales y las ciudades intermedias enfrentan un mercado laboral donde la informalidad y los bajos salarios son la norma. / Getty Images Foto: Getty Images/iStockphoto - Feodora Chiosea

Para la mayoría de las personas, los ingresos laborales son la principal fuente de sustento de sus familias y el medio en el que se remunera su esfuerzo, experiencia y conocimiento. El trabajo no es solo una actividad económica; es también una fuente de dignidad y bienestar personal. Por lo tanto, garantizar la salud del mercado laboral no es solo una tarea técnica, sino una responsabilidad social que tiene impacto directo en la calidad de vida de toda la población. No hay motor más potente para superar la pobreza que un mercado laboral que...