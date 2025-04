El mundo contiene la respiración: ¿Trump activará nuevos aranceles este miércoles?

La administración Trump ha dicho que este miércoles se “rompen décadas de acuerdos injustos” y se “libera” a Estados Unidos del abuso comercial. Foto: AFP - MANDEL NGAN

Con un tono triunfalista y el sello de su discurso nacionalista, Donald Trump bautizó este 2 de abril como el “Día de la Libertad”. Pero mientras la Casa Blanca lo presenta como una victoria para la economía estadounidense, en buena parte del mundo la jornada genera más incertidumbre que celebración.

Este miércoles, si se cumple lo anunciado por Donald Trump, entrarían en vigor nuevos aranceles para los productos extranjeros que ingresen a Estados Unidos.

Sin embargo, a diferencia de los gravámenes que el mandatario ha impuesto sin pausa desde su regreso a la Casa Blanca, las medidas de este miércoles tendrían un alcance mucho más amplio, incluso global, pues podrían tocar a casi todos los socios comerciales de EE. UU.

El “Día de la Libertad” marcaría el inicio de una ofensiva arancelaria masiva. Mientras él insiste en que se trata de “recuperar el control”, varios analistas y gobiernos temen el inicio de una nueva guerra comercial que afecte precios, mercados y relaciones bilaterales, incluso con aliados históricos, como Europa.

Le explicamos qué podría pasar este miércoles y qué está en juego para Colombia.

Aranceles y más aranceles

Aranceles “recíprocos” : esta es la medida que más preocupa a gobiernos y analistas. Estados Unidos impondría este miércoles los mismos aranceles que cada nación del mundo cobra sobre los productos estadounidenses. Sería una medida sin precedentes, tanto por su escala como por el giro que representaría en la política comercial tradicional, que durante décadas promulgó la apertura y la cooperación económica.

25 % a carros importados: en las próximas horas se confirmaría si, tal como fue anunciado, este jueves 3 de abril comenzará a regir un nuevo arancel del 25 % para vehículos importados y muchas autopartes que ingresen a EE. UU. La medida afectaría sobre todo a países como México, Japón, Alemania y Corea del Sur, donde se fabrican vehículos destinados al mercado estadounidense.

Fin de excepciones a México y Canadá: este miércoles se vencería la prórroga otorgada por Trump a los aranceles para los productos mexicanos y canadienses que ingresen a Estados Unidos bajo el tratado T-MEC. Si no hay prórroga o reversa de último minuto, estos productos también comenzarían a pagar 25 % de arancel.

¿Qué está en juego para Colombia?

Aunque Colombia no es blanco directo de los aranceles, sí mantiene una estrecha relación comercial con Estados Unidos: más del 30 % de las exportaciones colombianas tienen como destino ese mercado cada mes. Por eso, cualquier cambio en las reglas del juego puede tener efectos concretos sobre sectores estratégicos.

En primer lugar, las medidas podrían tener efectos indirectos. Por ejemplo, si se encarecen los autos en EE. UU. por el nuevo arancel, es probable que eso repercuta en los precios de las marcas importadas en Colombia, que ajustan sus tarifas con base en los costos internacionales.

Por otro lado, se esperan tensiones en las cadenas de suministro. Si México y Canadá enfrentan nuevos aranceles, se verían afectadas las cadenas de producción y exportación en las que Colombia participa como proveedor de materias primas o insumos, especialmente en sectores como alimentos, químicos o autopartes.

Y es que el proteccionismo de Estados Unidos ya empieza a sentirse en los mercados. El dólar se fortaleció la semana pasada, impulsado por la incertidumbre comercial, pero comenzó esta semana con leves caídas que lo mantienen cerca de los $4.200.

Aun así, la tasa representativa del mercado (TRM) para este 2 de abril se ubicó en $4.149,24, un 1,01 % menos que el día anterior, lo que refleja la volatilidad que aún persiste sobre la divisa.

Por su parte, el oro sigue marcando récords, en medio de una fuerte demanda por activos considerados seguros.

Mientras la jornada de este miércoles toma forma, crece la expectativa sobre el papel que jugarán economías emergentes y exportadoras de materias primas, como Colombia.

Aunque un eventual aumento en los costos para exportar a Estados Unidos, de forma directa o a través de terceros, podría redirigir el comercio hacia mercados como Europa o China, ese ajuste no sería inmediato y tomaría tiempo en materializarse.

Los mercados esperan

Aunque los aranceles aún no se han hecho oficiales, el “día de la Libertad” ya puso nerviosos a los mercados. Desde Wall Street hasta Europa y Asia, los inversionistas se han movido con cautela.

Wall Street se preparaba para abrir más débil y los bonos del Tesoro se mantenían cerca de máximos de un mes en las horas previas a la revelación de los aranceles del presidente Donald Trump, mientras la especulación se arremolinaba sobre los detalles de la acción comercial propuesta.

Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,5 %. Las acciones tecnológicas cayeron en la sesión previa al mercado, con Tesla Inc. y Palantir Technologies Inc. perdiendo más del 2 %. Newsmax Inc. retrocedió un 25 %, frenando un impresionante repunte en su salida a bolsa.

El índice Stoxx 600 europeo cayó un 0,8 %, con las acciones del sector salud perdiendo terreno, ya que los despidos masivos en el Departamento de Salud de EE. UU. generaron incertidumbre sobre las perspectivas de las vacunas y las terapias génicas.

El llamado “día de la libertad" no solo podría redefinir el rumbo comercial de Estados Unidos. También podría tener un efecto dominó en países que, como Colombia, dependen de su vínculo con ese mercado. La gran pregunta sigue siendo si las medidas se harán efectivas hoy o si quedarán, como en otras ocasiones, en anuncios que buscan presión más que acción.

