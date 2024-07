El país podría necesitar un recorte extra en gasto por orden $5,3 billones: CARF

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - johan10

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ve problemas en el panorama económico del país para este año, específicamente en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las metas de recaudo tributario.

Esta es una de las principales conclusiones que emitió el CARF en su documento de análisis del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que fue presentado por el Ministerio de Hacienda en junio pasado.

Vale recordar que el Marco representa la hoja de ruta para las finanzas del país para los próximos años y que incluye los planes del Gobierno en materia económica y sus proyecciones de crecimiento, inflación, sostenibilidad fiscal, entre otros temas.

Por lo general, la publicación del documento es un momento esperado por analistas del mercado debido a su importancia y papel en la salud económica del país. Pero para este año, la presentación del MFMP atrajo aún más atención por cuenta del panorama fiscal del país.

Justamente, uno de los elementos críticos en este panorama es la caída del recaudo tributario, que llevó a que el Gobierno le recortara $20 billones al Presupuesto General y, en general, se apretara el cinturón en términos de gasto.

Lo que está diciendo el CARF es que, a pesar de las medida anunciadas, podría necesitarse un recorte extra en gasto por orden de $5,3 billones. Esto debido a que el desempeño tributario seguiría por debajo de las metas. “Persisten riesgos sobre los ingresos tributarios en el segundo semestre del año: el CARF calcula que los supuestos de recaudo por gestión de COP 3,4 billones y COP 2,3 billones del recaudo esperado por el impuesto de renta de personas naturales podrían no cumplirse”, dijo el Comité en su pronunciamiento.

El Comité consideró que el decreto de recorte en el Presupuesto no cubre la extensión del ajuste en el gasto que se requiere para que el Gobierno no se lleve por delante la regla fiscal.

“El cumplimiento de la Regla Fiscal en 2024 dependerá de que se consolide la reducción de gasto que se muestra en el MFMP y que se produzcan ajustes fiscales adicionales si se llegaran a concretar riesgos que afecten el ingreso estructural del Gobierno”, se lee en el pronunciamiento del Comité.

El recorte en el Presupuesto General se efectuó de la siguiente manera:

El Marco presentado por el Gobierno intenta enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados: la regla fiscal se va a respetar, aunque en este punto se cumpla en el máximo absoluto permitido, con un déficit fiscal de 5,6 %.

Para poner este dato en contexto, la última vez que esta cifra estuvo tan alta corrían los años más duros de la pandemia: 2020, con -7,8 % y 2021, con -7 %.

De hecho, el Marco establece que este nivel de déficit no se volverá a ver en todo el horizonte de tiempo que examina el documento (2035).

Para 2025, el déficit se corregirá en parte y alcanzaría -5,1 % que, por segundo año consecutivo, será el tope máximo que permitiría la regla fiscal.

Sin embargo, bajo el análisis del Comité, las cuentas del Gobierno para 2025, aunque plausibles, se enfrentan a varios riesgos que, de materializarse, podrían llevar a que la regla fiscal no se cumpla.

Por un lado, el CARF estima que la meta de recaudo tributario por gestión de la DIAN el próximo año podría volver a descarrilarse y estaría por debajo de los supuestos en unos $8 billones (de un estimado de $14,2 billones).

Así mismo, el Gobierno ha anunciado que adelantaría la entrada en vigencia de las metas que establece la regla fiscal para 2025 (la ley establece que el tiempo de aplicación arranca en 2026). Esto le abriría al Gobierno un espacio para endeudarse un poco más, por unos $5 billones aproximadamente.

El problema acá es que si esta jugada no sale bien, y se junta con un recaudo por debajo de lo esperado, el Gobierno debería efectuar un nuevo ajuste por orden de unos $11,5 billones para “cumplir con el objetivo de transición de la regla fiscal”, según el CARF.

En resumen, sobre el escenario para el próximo año, el documento asegura lo siguiente: “En opinión del CARF, si bien el escenario fiscal para 2025 planteado por el MFMP es plausible, persisten riesgos significativos en la programación fiscal, incluyendo una modificación a la Ley de la Regla Fiscal, que hacen que el cumplimiento de la Regla Fiscal no esté garantizado. En particular, el incremento de la deuda neta del Gobierno Nacional previsto para el año entrante es reflejo de que aún, cumpliendo la Regla Fiscal, la deuda no se ha estabilizado”.

