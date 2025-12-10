El peligro de la arbitrariedad tributaria

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

La cultura popular ha reconocido a Robin Hood como un forajido que, ante el incremento exacerbado de impuestos, el derroche y las injusticias del tirano Juan sin Tierra, optó por robar los recursos de los más ricos para entregarlos a los pobres.

Curiosa, e infantilmente, el Gobierno Nacional ha tratado de reivindicar esta figura a través de sus propuestas tributarias porque, a pesar de la narrativa, los proyectos de ley que se han presentado están lejos de garantizar justicia tributaria. Por el contrario, medidas como la reintroducción del...