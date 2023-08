El petróleo alcanza máximos a medida que aumentan los riesgos de suministro

Operaciones de Gazprom en el distrito de Lensk de la República de Sakha, en Rusia. Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Andrey Rudakov

El petróleo subió a su nivel más alto en casi nueve meses por la preocupación de que una posible escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania pueda ahogar más suministros en un mercado ya ajustado.

Los futuros del West Texas Intermediate terminaron la sesión por encima de los $84 por barril, superando un máximo anterior del año establecido en abril. Los precios mantuvieron las ganancias incluso después de que los datos del gobierno de EE. UU. mostraran que los inventarios de crudo aumentaron en unos 5 millones de barriles la semana pasada, ya que los inversores se centraron en las reservas de combustible que se redujeron al máximo en tres meses.

“La narrativa de la preocupación por la demanda no es un tema hoy en día, ya que los inventarios de productos son bajos”, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS Group AG. “Es más una narrativa de rigidez del mercado lo que está impulsando el petróleo”. Los factores técnicos también respaldan los precios luego de que el crudo superara su máximo de abril, agregó.

La última amenaza para los suministros es el riesgo para los flujos rusos del Mar Negro después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, dijera que su país tomaría represalias para evitar que el productor de la OPEP+ " bloquee nuestras aguas “. Los comentarios siguieron a un ataque con aviones no tripulados ucranianos contra un petrolero durante el fin de semana.

Los indicadores clave del mercado han estado apuntando a mercados más ajustados en los últimos días. El margen de tiempo más cercano para el crudo WTI aumentó el miércoles, junto con su equivalente Brent. Las reservas en el centro de almacenamiento clave de Cushing, Oklahoma, han disminuido durante cinco de las últimas seis semanas.

El petróleo ha subido desde finales de junio tras las promesas de Arabia Saudita y Rusia, los pesos pesados de la OPEP+, de reducir el suministro, pero los vientos en contra aún persisten. El repunte económico de China sigue siendo lento, y la Administración de Información de Energía redujo el martes su pronóstico para el consumo de productos en Estados Unidos este año.

“El hecho de que el WTI haya superado el máximo posterior a la OPEP de 83,50 dólares alcanzado en abril significa que las personas que se habían mostrado pesimistas o escépticas sobre el funcionamiento de los esfuerzos del grupo se han equivocado”, dijo Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index and Forex. com. “Los precios del petróleo deberían continuar con una tendencia al alza mientras no haya grandes preocupaciones sobre la demanda, por lo que parece cada vez más probable un movimiento hasta los 85 dólares a partir de aquí”.

La Agencia Internacional de Energía y la OPEP publicarán informes a finales de esta semana que proporcionarán instantáneas del mercado del petróleo, que se espera que se ajuste durante la segunda mitad del año.