El petróleo cede terreno mientras se abre una puerta a la diplomacia en Oriente Medio

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Los precios del petróleo cedieron este jueves, después del fuerte repunte de la jornada anterior, en una sesión marcada por dos señales que apuntaron en la misma dirección: expectativas de una posible desescalada entre Estados Unidos e Irán y el anuncio de una nueva alianza de seguridad marítima en la región.

El barril de Brent del mar del Norte, con entrega en septiembre, cerró en USD 89,03 dólares, una caída de 1,89 % frente a la jornada anterior, cuando había cerrado en USD 90,74. El West Texas Intermediate, la referencia estadounidense, perdió 1,03 % y se ubicó en USD 83,59.

La primera señal vino de Pakistán, mediador entre Washington y Teherán, que aseguró este jueves que las conversaciones entre ambos países continúan “en curso” con el fin de “lograr una desescalada”, particularmente en el estrecho de Ormuz, corredor por el que transita una quinta parte del crudo mundial. El país indicó que está haciendo “todo lo posible para llevar a todas las partes de vuelta al protocolo de acuerdo de Islamabad”, firmado a mediados de junio y destinado a abrir la vía a conversaciones de paz.

La segunda señal llegó desde Arabia Saudita, que anunció la creación de una alianza multinacional para reforzar la seguridad del tráfico marítimo en el mar Rojo, el golfo de Adén y el estrecho de Bab al Mandeb. La medida redujo la preocupación del mercado sobre posibles interrupciones en el transporte de crudo por esa zona.

El retroceso de este jueves llega después de un miércoles de sobresaltos, cuando la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán disparó las cotizaciones alrededor de un 7 %. El conflicto, que ya se extendió a países como Irak y Egipto, sigue amenazando corredores marítimos esenciales para las exportaciones de hidrocarburos, y el mercado continúa con la mirada puesta en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del comercio marítimo mundial de petróleo.

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