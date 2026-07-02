El petróleo de Venezuela vuelve al mercado: exportaciones tocan récord

Escultura de una mano sosteniendo un pozo de petróleo frente a la sede de Petróleos de Venezuela S.A. en Caracas. Imagen de referencia. Foto: Fotógrafo: Bloomberg - Matias Delacroix

Las exportaciones de crudo venezolano alcanzaron en junio su nivel más alto en siete años. El impulso vino, sobre todo, de la demanda de combustible para los viajes por carretera del verano en Estados Unidos, y de la liberación del petróleo que estaba almacenado en el mar desde antes de la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, ocurrida en enero de este año.

Según cifras recopiladas por Bloomberg, con base en informes de transporte marítimo, datos de Kpler Ltd. y movimientos de buques, las...